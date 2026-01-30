Ajit Pawar : निरोप देताना कंठ दाटला

बारामती - ‘दादांना शेवटचे भेटू’ असे म्हणणारी मायमाउली हुंदके देत तिरंगी ध्वजात लपेटलेला दादांचा देह लेकराला दाखवत होती. घशाला कोरड पडलेली असूनही लाखांच्या गर्दीत ‘एकच वादा, अजित दादा’ घोषणा देणारा तिशीतला तरुण धाय मोकलून रडत होता. मैदानाच्या कोपऱ्यात ८६ वर्षांच्या आजोबांची ‘दादा तुम्ही परत या’ची आर्त हाक काळजाचा ठाव घेत होती..दुःखाने प्रत्येक जण आतून तुटला होता, त्यातच ‘शांत व्हा, आता आपण दादांना शेवटचा निरोप देऊ’, हे धीरगंभीर शब्द मैदानात घुमले अन् उपस्थित शेकडो कार्यकर्त्यांच्या अश्रूंचा बांध फुटला. आतापर्यंत भावनांना घातलेली आवर सैल करत, देहभान विसरून शेकडो कार्यकर्ते, पदाधिकारी व बारामतीकरांनी लाडक्या दादांच्या नावाने टाहो फोडला. आसमंतात झेपावणाऱ्या ज्वाळांना हात जोडत दादांना अखेरचा निरोप दिला..1) कार्यकर्त्यांची पावले बारामतीकडेपुणे, पिंपरी-चिंचवड, अहिल्यानगर, नाशिक, नांदेड, परभणी, सोलापूर, रत्नागिरी, कोल्हापूर, सातारा, सांगली, रायगड, मुंबई आदी ठिकाणांहून दादांना अखेरचा निरोप देण्यासाठी लाखो कार्यकर्त्यांची पावले बुधवारी रात्रीपासूनच बारामतीकडे वळली. कोणी खासगी वाहनाने; तर कोणी बस, रेल्वे, टेम्पो, रिक्षा अशा मिळेल त्या वाहनांमधून सकाळपर्यंत बारामती गाठली. दोन ते तीन किलोमीटर पायी चालत वयोवृद्ध, महिला, तरुण-तरुणी, लहान मुलांनी विद्या प्रतिष्ठानचे मैदान गाठले..2) अखेरच्या निरोपासाठी वाट्टेल तेदादांना अखेरचे जवळून पाहता यावे, म्हणून अनेकांनी मैदानात पोहोचल्यानंतर थेट अंत्यसंस्काराच्या ठिकाणाजवळ लावलेल्या बॅरिकेडसमोर बसण्यास प्राधान्य दिले. सकाळी साडेनऊनंतर मैदानात कार्यकर्त्यांची गर्दी वाढू लागली. विविध जिल्ह्यांतील कार्यकर्ते समूहाने दाखल होऊ लागले. बघता बघता मैदान तुडुंब भरले. मैदानात उभे असलेले टेम्पो, ट्रक, पाण्याचे टँकर, मोठे वृक्ष, इमारतींचे छत कार्यकर्त्यांनी व्यापून टाकले. तरुणांपासून वृद्धांपर्यंत अनेक जण दादांच्या नावाच्या घोषणा देत होते..3) अखेर ‘तो’ क्षण आलागुरुवारी सकाळी ११ वाजता अजित पवार यांचे पार्थिव विद्या प्रतिष्ठानच्या मैदानात दाखल झाले. त्यावेळी अनेक तरुणी, महिला पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांनी अश्रूंना वाट मोकळी केली. विशेषतः दादांच्या पार्थिवाला मुखाग्नी देतानाचा क्षण कार्यकर्त्यांसाठी कठीण गेला. पवार यांना निरोप देताना पोलिसांनी बंदुकीच्या तीन फैरी हवेत झाडल्या. अंत्यसंस्कारानंतर आगीच्या ज्वाळांकडे पाहत, हात जोडून उपस्थितांनी मोठ्या जड अंतःकरणाने लाडक्या नेत्याला अखेरचा निरोप दिला. अंत्यसंकारानंतरही बहुतांश कार्यकर्ते, नागरिकांचे पाय मैदानातून निघत नव्हते..कार्यकर्त्याने पाळला दादांचा शब्दबारामती - राष्ट्रवादीचा कार्यकर्ता सूरज मोरे याने निवडणूक लढविण्याची इच्छा अजित पवार यांच्याकडे २०१७ मध्ये व्यक्त केली होती. त्यावेळी पवारांनी ‘अरे सूरज, तरुणांनी व्यवसायामध्ये जाण्याची गरज आहे, राजकारणासाठी उभे आयुष्य पडले आहे,’ असा सल्ला दिला.बारामतीच्या कोऱ्हाळे बुद्रुकमधील सूरजने तो पाळला. त्याने स्वतःचा व्यवसाय नेटाने उभा केला. ‘काही मदत लागली तर सांग, तुमचा दादा यासाठीच इथे बसलाय’ असेही त्यांनी सांगितले. अजित पवार यांनी अशी जोडलेली अनेक माणसे त्यांना अखेरचा निरोप देताना हळवी झाली होती..दुसऱ्या दिवशीही कडकडीत बंदबारामती - राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर अंत्यसंस्काराच्या दिवशी गुरुवारीही बारामती व पंचक्रोशीत कडकडीत बंद पाळण्यात आला. ग्रामस्थांनी उस्फूर्तपणे दुकाने, संस्था बंद ठेवून अजितदादांना आदरांजली अर्पण केली.अजित पवार यांच्या निधनाचे वृत्त समजताच बुधवारी दिवसभर बारामती शहर व तालुका बंद ठेवण्यात आला होता. तर दुसऱ्या दिवशी गुरुवारी दादांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्यामुळे, गुरुवारी देखील बारामती शहर, तालुक्यात कडकडीत बंद पाळण्यात आला..तालुक्यातील कऱ्हावागज, मोरगाव, उंडवडी, सुपे, लोणी भापकर, माळेगाव, निंबूत, वडगाव निंबाळकर, कोऱ्हाळे, काटेवाडी, डोर्लेवाडी, मेखळी, सांगवी, कांबळेश्वर, गुणवडी, शिर्सुफळ, पारवडी या गावांसह पंचक्रोशीतील अन्य गावांमधील बाजारपेठा बंद ठेवण्यात आल्या होत्या. याबरोबरच दुकाने, हॉटेल, बँका, पतपेढ्याही बंद होत्या..काटेवाडीतील महिला भावनाविवश; अजितदादांचे शेवटचे दर्शन घेण्यासाठी गर्दीकाटेवाडी - 'दादा, आम्ही तुम्हाला कधीही विसरणार नाही; तुमच्या लाडक्या बहिणी राखी घेऊन आल्या होत्या. तुमचे आमच्यावर खूप उपकार आहेत. बारामतीचा चेहरा तुमच्यासोबतच हरवला, दादा.' अशा व्याकूळ स्वरामध्ये काटेवाडीतील महिलांनी आज एकच हंबरडा फोडला.अजित पवार यांचे पार्थिव गुरुवारी (ता. २९) सकाळी त्यांच्या मूळगावी काटेवाडी येथे अंत्यदर्शनासाठी आणण्यात आले. महिलांसह ज्येष्ठ नागरिक, युवक दादांच्या आठवणींनी व्याकूळ झाले होते. ग्रामस्थ आणि कार्यकर्त्यांनी 'अजितदादा, परत या!', 'अजितदादा अमर रहे!', 'जब तक सूरज- चांद रहेगा, अजितदादा तुम्हारा नाम रहेगा!' अशा घोषणा दिल्या. अनेकांनी हात जोडून, डोळे मिटून दादांना शेवटचा निरोप दिला..काटेवाडीत अजित पवार यांची मुले पार्थ पवार व जय पवार यांच्यासह पत्नी सुनेत्रा पवार उपस्थित होते. अंत्यदर्शनासाठी हजारो नागरिकांनी गर्दी केली होती. पोलिस प्रशासनाला ही गर्दी आवरता येत नव्हती. त्यामुळे गोंधळ वाढू लागला होता. यावेळी आमदार रोहित पवार यांनी गर्दीशी संवाद साधत 'तुम्हा सर्वांना दादांचे अंत्यदर्शन मिळेल. दादांची शिस्त आपल्याला माहिती आहे. दादांसाठी आपण असे बेशिस्त वागायचे नाही.' या भावनिक आवाहनानंतर गर्दी शांत झाली..सकाळपासूनच मैदानावरकाटेवाडीवरून बारामतीकडे दहाच्या सुमारास अंत्ययात्रा मार्गस्थ झाली. रस्त्याच्या दुतर्फा उभे राहत नागरिकांनी अंत्यदर्शन घेतले. विद्या प्रतिष्ठान येथील मैदानावर अकराला अंत्यविधी सुरु होणार होता. बारामतीकर सकाळी आठ वाजल्यापासूनच मैदानावर बसून होते.. 