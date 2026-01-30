पुणे

Ajit Pawar : निरोप देताना कंठ दाटला

दुःखाने प्रत्येक जण आतून तुटला होता, त्यातच ‘शांत व्हा, आता आपण दादांना शेवटचा निरोप देऊ’, हे धीरगंभीर शब्द मैदानात घुमले अन् उपस्थित शेकडो कार्यकर्त्यांच्या अश्रूंचा बांध फुटला.
ajit pawar funeral woman crowd

ajit pawar funeral woman crowd

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बारामती - ‘दादांना शेवटचे भेटू’ असे म्हणणारी मायमाउली हुंदके देत तिरंगी ध्वजात लपेटलेला दादांचा देह लेकराला दाखवत होती. घशाला कोरड पडलेली असूनही लाखांच्या गर्दीत ‘एकच वादा, अजित दादा’ घोषणा देणारा तिशीतला तरुण धाय मोकलून रडत होता. मैदानाच्या कोपऱ्यात ८६ वर्षांच्या आजोबांची ‘दादा तुम्ही परत या’ची आर्त हाक काळजाचा ठाव घेत होती.

Ajit Pawar
Baramati
pune
funeral
Farewell
Plane Crash

