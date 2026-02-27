अजित पवारांच्या विमानाचा अपघात कसा झाला? ब्लॅक बॉक्समध्ये नेमकं काय? आज सायंकाळपर्यंत येणार डीजीसीएचा रिपोर्ट

दिवंगत अजित पवार यांच्या विमान अपघाताबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. अपघात नेमका कसा झाला, याबाबत विविध दावे समोर येत असले तरी अधिकृत खुलासा अद्याप झालेला नाही. दरम्यान, या प्रकरणी डीजीसीए आज सायंकाळपर्यंत आपला अहवाल सादर करणार असल्याची माहिती मिळत आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, अजित पवार यांच्या विमान अपघातासंदर्भातील डीजीसीएचा अहवाल आज सायंकाळपर्यंत जाहीर होण्याची दाट शक्यता आहे. या अहवालातून अपघाताचे नेमके कारण स्पष्ट होणार आहे. विशेषतः अपघातामागील तांत्रिक बाबी, ब्लॅक बॉक्समधील नोंदी तसेच कॉकपिटमधील संभाषणाविषयी महत्त्वाची माहिती समोर येण्याची शक्यता आहे..केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी काही दिवसांपूर्वी 28 तारखेपूर्वी अहवाल प्रसिद्ध केला जाईल, अशी माहिती दिली होती. त्यानुसार आज संध्याकाळपर्यंत हा अहवाल सादर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. उद्या अजित पवार यांच्या अपघाताला एक महिना पूर्ण होत असल्याने, आज सायंकाळपर्यंत अहवाल सादर केला जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.