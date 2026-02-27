पुणे

अजित पवारांच्या विमानाचा अपघात कसा झाला? ब्लॅक बॉक्समध्ये नेमकं काय? आज सायंकाळपर्यंत येणार डीजीसीएचा रिपोर्ट

Ajit Pawar Plane Crash: What Does the Black Box Reveal? : अजित पवार यांच्या विमान अपघातासंदर्भातील डीजीसीएचा अहवाल आज सायंकाळपर्यंत जाहीर होण्याची दाट शक्यता आहे. या अहवालातून अपघाताचे नेमके कारण स्पष्ट होणार आहे.
Shubham Banubakode
दिवंगत अजित पवार यांच्या विमान अपघाताबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. अपघात नेमका कसा झाला, याबाबत विविध दावे समोर येत असले तरी अधिकृत खुलासा अद्याप झालेला नाही. दरम्यान, या प्रकरणी डीजीसीए आज सायंकाळपर्यंत आपला अहवाल सादर करणार असल्याची माहिती मिळत आहे.

