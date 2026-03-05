Ajit Pawar Plane Crash Investigation : अजितदादांच्या अपघाताला जबाबदार VSR विमान कंपनीची सखोल चौकशी होणार, मालक व्ही. के. सिंग CID कार्यालयात हजर

महाराष्ट्राचे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या २८ जानेवारी २०२६ रोजी बारामतीजवळ झालेल्या विमान अपघात प्रकरणाची चौकशी आता वेगाने पुढे सरकत आहे. राज्याच्या गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून (सीआयडी) वीएसआर वेंचर्स प्रायव्हेट लिमिटेड या विमान कंपनीची सखोल तपासणी सुरू झाली आहे. सीआयडीने वीएसआर वेंचर्सला प्रश्नावली पाठवली असून, कंपनीचे मालक रोहित सिंग यांना चौकशीसाठी बोलावले आहे. सी आय डी कार्यालयात चौकशी सुरू आहे. अपघाताबाबत अजित पवार कुटुंबीयांकडूनही सीआयडीला पत्र देण्यात आले आहे. तपासात अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा समावेश आहे .डीजीसीएने २४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी जारी केलेल्या अहवालात वीएसआर वेंचर्सच्या सुरक्षितता नियमांमध्ये गंभीर चूका आढळल्या होत्या. त्यानंतर कंपनीच्या चार लियरजेट विमानांची उड्डाणावर बंदी घालण्यात आली आहे. अपघातातील विमान (VT-SSK) हे लियरजेट ४५ मॉडेलचे होते, जे वीएसआर वेंचर्सकडून चार्टर केले गेले होते..Jay Pawar Instagram post : उड्डाणादरम्यान पायलटच्या सीटवर झोपला VSR कंपनीचा मालक ; जय पवार यांनी शेअर केला व्हिडिओ.अजित पवारांचे धाकटे पुत्र जय पवार यांनी नुकतेच सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे, ज्यात वीएसआर वेंचर्सचे मालक रोहित सिंग उड्डाणादरम्यान पायलट सीटवर झोपलेले दिसत आहेत असा दावा आहे. यामुळे सुरक्षिततेच्या मुद्द्यांवर आणखी गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. जय पवार यांनी रोहित सिंग यांच्या अटकेची आणि कंपनीच्या सर्व विमानांना ग्राउंड करण्याची मागणी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.