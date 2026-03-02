Jay Pawar Instagram post : उड्डाणादरम्यान पायलटच्या सीटवर झोपला VSR कंपनीचा मालक ; जय पवार यांनी शेअर केला व्हिडिओ

दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे धाकटे पुत्र जय पवार यांनी VSR कंपनीच्या मालक रोहित सिंह यांचा एक धक्कादायक व्हिडिओ इन्स्टाग्रामवर शेअर केला आहे, ज्यात रोहित सिंह उड्डाणादरम्यान मुख्य पायलटच्या सीटवर झोपलेले दिसत आहेत. या निष्काळजीपणामुळे सिंह यांना अटक करा अशी मागणी जय पवार यांनी केली आहे. माझ्या वडिलांना आपण गमावलंच, आता एका मुलाची आर्त हाक आहे, असं सांगत त्यांनी डीजीसीएकडे कारवाईची मागणी केली आहे. .उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा विमान अपघात २८ जानेवारी २०२६ रोजी बारामती येथे झाला होता. हा Learjet 45 विमान VSR Ventures Pvt Ltd या दिल्लीस्थित चार्टर कंपनीचा होते. अपघातानंतर कंपनीवर सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन, देखभाल आणि पायलट नियमांबाबत गंभीर आरोप झाले आहेत. DGCA ने कंपनीच्या काही विमानांना ग्राउंड केले असून, तपास सुरू आहे. .जय पवार यांची पोस्ट जय पवार यांनी भावनिक पोस्टमध्ये लिहिले आहे:"माझ्या वडिलांना आपण गमावलं, ही वेदना आयुष्यभर साथ देणार आहे. या व्हिडिओमध्ये व्हीएसआर कंपनीचे मालक रोहित सिंह हे मुख्य पायलटच्या सीटवर उड्डाणादरम्यान झोपलेले दिसत आहेत. आकाशात असताना असा निष्काळजीपणा असू शकत नाही. हे अत्यंत गंभीर आणि धक्कादायक आहे."ते पुढे पोस्टमध्ये म्हणतात की, "मी डीजीसीएला ठामपणे मागणी करतो, की या प्रकरणात तात्काळ कठोर कारवाई व्हावी. संपूर्ण चौकशी होईपर्यंत व्हीएसआरची सर्व विमाने तात्काळ ग्राउंड करण्यात यावी, रोहित सिंह यांना त्वरित अटक करून कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी." "ही एका मुलाची आर्त हाक आहे, माझ्या वडिलांसाठी आणि प्रत्येक प्रवाशाच्या सुरक्षिततेसाठी.".व्हिडिओ नेमका कधीचा ?जय पवार यांनी व्हिडिओ कधीचा आहे हे स्पष्ट केलेले नाही. हा व्हिडिओ अपघातापूर्वीचा असावा असा अंदाज आहे, कारण तो कंपनीच्या सुरक्षेच्या निष्काळजीपणाचा पुरावा म्हणून शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओमध्ये रोहित सिंह पायलट सीटवर झोपलेले दिसत असून, उड्डाण सुरू असल्याचे दाखवले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.