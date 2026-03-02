पुणे

Jay Pawar Instagram post : उड्डाणादरम्यान पायलटच्या सीटवर झोपला VSR कंपनीचा मालक ; जय पवार यांनी शेअर केला व्हिडिओ

Rohit Singh VSR : व्हिडिओमध्ये रोहित सिंह उड्डाणादरम्यान मुख्य पायलटच्या सीटवर झोपलेले दिसत असल्याचा आरोप आहे. या निष्काळजीपणामुळे रोहित सिंह यांना अटक करून कठोर कारवाई करण्याची मागणी जय पवार यांनी केली आहे.
Yashwant Kshirsagar
Updated on

दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे धाकटे पुत्र जय पवार यांनी VSR कंपनीच्या मालक रोहित सिंह यांचा एक धक्कादायक व्हिडिओ इन्स्टाग्रामवर शेअर केला आहे, ज्यात रोहित सिंह उड्डाणादरम्यान मुख्य पायलटच्या सीटवर झोपलेले दिसत आहेत. या निष्काळजीपणामुळे सिंह यांना अटक करा अशी मागणी जय पवार यांनी केली आहे. माझ्या वडिलांना आपण गमावलंच, आता एका मुलाची आर्त हाक आहे, असं सांगत त्यांनी डीजीसीएकडे कारवाईची मागणी केली आहे.

Ajit Pawar
Baramati
Video
Plane Crash

