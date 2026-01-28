Ajit Pawar Plane Crash : अपघातग्रस्त विमान चालणारे पायलट नेमके कोण होते? १५ वर्ष विमान चालवण्याचा होता अनुभव

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमानाचा दुर्दैवी अपघात झाला असून या अपघातात त्यांचं निधन झालं. या घटनेनंतर राज्यासह देशभरात हळहळ व्यक्त केली जाते आहे. बारामतीत विमानाच्या लॅंडिगदरम्यान हा अपघात झाल्याची माहिती आहे. या अपघातात अजित पवार पवारांसह एकूण सहा जणांचा मृत्यू झाला आहे. .अजित पवार यांच्या विमानाने मुंबईतून उड्डाण घेतलं होतं. हे विमान बारामतीत जाणार होतं. तिथे राजकीय कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले होते. या कार्यक्रमासाठी अजित पवार पहाटे मुंबईतून निघाले होते. मात्र, बारामतीत विमानाच्या लॅंडिग दरम्यान हा अपघात घडला..Ajit Pawar Plane Crash : अजित पवारांसह विमान प्रवास करणारे विदीप जाधव, पिंकी माळी कोण? किती जण होते विमानात?.अजित पवार ज्या विमानातून प्रवास करत होते, ते VSR ऑपरेटरचे लिअरजेट-45 प्रकारचे विमान होते. विमानात अजित पवारांबरोबर एक पीएसओ आणि एक अटेंडंट उपस्थित होते. याशिवाय विमान चालवणारे दोन वैमानिक कॅप्टन साहिल मदान आणि कॅप्टन यश, यांचाही या अपघातात मृत्यू झाला आहे..कॅप्टन साहिल मदान यांच्या लिंक्डइन प्रोफाइलनुसार, ते २०१० पासून विमान उडवत होते. म्हणजेच त्यांना सुमारे १५ वर्षांचा विमान उड्डाणाचा अनुभव होता. २०२२ पासून ते VSR Ventures Pvt Ltd या कंपनीसोबत कार्यरत होते. याआधी त्यांनी Winfly Aviation Pvt Ltd आणि Air Charter Service Pvt Ltd या कंपन्यांमध्येही वैमानिक म्हणून काम केले होते..Ajit Pawar Plane Crash : विमान धावपट्टीवर आलं अन् अचानक... अजित पवार यांच्या विमानाचा अपघात कसा झाला? प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितला थरार .या अपघाताचे फोटो आणि व्हिडीओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल होते आहे. यातून या अपघाताची तीव्रता स्पष्टपणे दिसून येते आहे. अपघातानंतर विमान पूर्णपणे जळून खाक झाले आहे. दरम्यान, हे विमान क्रॅश लँडिंग करताना दुर्घटनाग्रस्त झाले की विमानात काही तांत्रिक बिघाड झाला होता, याबाबत अद्याप स्पष्ट माहिती समोर आलेली नाही. मात्र पायलटला धावपट्टीचा पूर्णपणे अंदाज न आल्याने हा अपघात असावा, असं सांगण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.