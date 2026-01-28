पुणे

Ajit Pawar Plane Crash : अपघातग्रस्त विमान चालणारे पायलट नेमके कोण होते? १५ वर्ष विमान चालवण्याचा होता अनुभव

Who Were the Pilots? : अजित पवार यांच्या विमानाने मुंबईतून उड्डाण घेतलं होतं. हे विमान बारामतीत जाणार होतं. यावेळी लॅंडिगदरम्यान हा भीषण अपघात झाला.
Shubham Banubakode
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमानाचा दुर्दैवी अपघात झाला असून या अपघातात त्यांचं निधन झालं. या घटनेनंतर राज्यासह देशभरात हळहळ व्यक्त केली जाते आहे. बारामतीत विमानाच्या लॅंडिगदरम्यान हा अपघात झाल्याची माहिती आहे. या अपघातात अजित पवार पवारांसह एकूण सहा जणांचा मृत्यू झाला आहे.

