Ajit Pawar Plane Crash : अजित पवारांसह विमान प्रवास करणारे विदीप जाधव, पिंकी माळी कोण? किती जण होते विमानात?

Ajit Pawar Death In Plane Crash: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं विमान अपघातात निधन झालं. धावपट्टीवरून विमान घसरल्यानंतर आग लागली. या आगीनंतर विमानात चार ते पाच स्फोट झाले. अपघातात अजित पवार यांच्यासह ६ जणांचा मृत्यू झाला आहे. डीजीसीएकडून अजित पवार यांच्यासह सहा जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती देण्यात आलीय. खासगी व्हीएसआर कंपनीच्या विमानाने अजित पवार हे बारामतीत सभेसाठी येत होते. अजित पवार यांच्यासह विदीप जाधव, पिंकी माळी यांच्यासह विमानाचे क्रू मेंबर होते..विमान बारामतीला येण्यासाठी सकाळी मुंबईतून ८ वाजून १० मिनिटांनी निघालं होतं. बारामतीत ८.५० मिनिटांनी विमानतळावर उतरणार होतं. मात्र त्याआधी काही क्षण आधीच विमानाचा अपघात झाला. दृश्यमानता कमी असल्यानं पायलटला धावपट्टी दिसली नाही आणि हा अपघात झाला अशी प्राथमिक माहिती समोर येत आहे..Baramati Plane Crash : अजित पवारांच्या विमानाचा अपघात, ६ जणांचा मृत्यू; DGCAने दिले अपडेट्स.विमानातील प्रवाशांची माहिती1. माननीय अजित दादा पवार साहेब2. मुंबई पीएसओ HC विदीप जाधव3. पायलट कॅप्टन सुमित कपूर4. कॅप्टन संभवी पाठक5. पिंकी माळी, फ्लाईट अटेंडंट.प्रत्यक्षदर्शीने दिलेली माहितीविमान दुर्घटना पाहणाऱ्या विमानतळावरील प्रत्यक्षदर्शीने सांगितलं की, विमान धावपट्टीवर उतरत असताना ते कोसळलं आणि स्फोट झाला. विमान कोसळलं तेव्हा आग लागली होती. यानंतर चार पाच स्फोट झाले. इतकी मोठी आग लागली की मदत करता आली नाही. विमानात अजितदादा आहेत हे समजलं तेव्हा काहीच सुचलं नाही.पायलटनेसुद्धा विमान उतरवण्याचा प्रयत्न केला. विमान ट्रॅकजवळ येत होतं. धावपट्टीच्या १०० फूट जवळ येऊन कोसळलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.