पुणे

Ajit Pawar Plane Crash : अजित पवारांसह विमान प्रवास करणारे विदीप जाधव, पिंकी माळी कोण? किती जण होते विमानात?

Ajit Pawar Plane Crash : बारामतीत झालेल्या विमान अपघातात अजित पवार यांच्यासह ६ जणांचा मृत्यू झाला आहे. डीजीसीएकडून अजित पवार यांच्यासह सहा जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती देण्यात आलीय.
Ajit Pawar Death In Plane Crash

Who Was With Ajit Pawar In Plane Crash Baramati Victims Named

Esakal

सूरज यादव
Updated on

Ajit Pawar Death In Plane Crash: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं विमान अपघातात निधन झालं. धावपट्टीवरून विमान घसरल्यानंतर आग लागली. या आगीनंतर विमानात चार ते पाच स्फोट झाले. अपघातात अजित पवार यांच्यासह ६ जणांचा मृत्यू झाला आहे. डीजीसीएकडून अजित पवार यांच्यासह सहा जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती देण्यात आलीय. खासगी व्हीएसआर कंपनीच्या विमानाने अजित पवार हे बारामतीत सभेसाठी येत होते. अजित पवार यांच्यासह विदीप जाधव, पिंकी माळी यांच्यासह विमानाचे क्रू मेंबर होते.

Loading content, please wait...
Ajit Pawar
Baramati
NCP
death
Plane Crash

Related Stories

No stories found.