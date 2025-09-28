पुणे

Baramati Bank : बारामती बँकेने यशाचे शिखर गाठले : अजित पवार

Ajit Pawar : शून्य एनपीए गाठलेल्या बारामती सहकारी बँकेच्या यशाची प्रशंसा करत अजित पवार यांनी कर्ज वेळेत फेडण्याचे सभासदांना आवाहन केले.
Baramati Bank

Baramati Bank

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बारामती : घेतलेले कर्ज वेळेत परतफेड करणे गरजेचे आहे, अडचणीतून मार्गक्रमण करत बारामती सहकारी बँकेने आज यशाचे शिखर गाठले असून बँकेचे कामकाज उत्तम सुरु आहे, असे प्रशंसोदगार उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी काढले.

Loading content, please wait...
Bank
Ajit Pawar
Baramati
Development

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com