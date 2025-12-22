Ajit Pawar : राष्ट्रवादी अन् मविआ पुणे महापालिका निवडणूक एकत्र लढणार? अजितदादांचा सतेज पाटील यांना फोन

Summaryअजित पवार यांनी काँग्रेस नेते सतेज पाटील यांच्याशी फोनवर चर्चा केल्याची माहिती समोर आली आहे.भाजपकडून राष्ट्रवादीचे नेते फोडले जात असल्याने अजित पवार नाराज असून भाजपविरोधी मोट बांधण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.दोन्ही राष्ट्रवादींसह महाविकास आघाडीची पुण्यात एकत्रित लढत उभी राहण्याची शक्यता चर्चेत आहे..राज्यात नगरपालिका आणि नगरपंचायत निवडणुकीत महायुतीने चांगलीच बाजी मारली आहे. पुणे जिल्ह्यात अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीने चांगली कामगिरी केली आहे. आता सर्वच पक्षांना महापालिका निवडणुकीचे वेध लागले आहेत. दरम्यान पुणे महापालिकेसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून काँग्रेसला एकत्र येण्यासाठी प्रस्ताव देण्यात आल्याचे समजते. महाविकास आघाडीला सोबत घेण्यासाठी अजित पवारांकडून चाचपणी करण्यात आली आहे. .कॅांग्रेसला सोबत घेण्यासाठी अजित पवार यांनी सतेज पाटलांसोबत फोनवरून चर्चा केल्याची माहिती समोर आली आहे. पुण्यात दोन्ही राष्ट्रवादींसह महाविकास आघाडीची सोबत मोट बांधण्याचे अजित पवारांचे प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती आहे. अजित पवार यांनी आपल्याशी संपर्क केल्याचा दुजोरा सतेज पाटील यांनी दिला आहे. .Kolhapur Election : कुठे विकासाचा कौल, कुठे गटबाजीचा फटका; नगरपालिकांच्या निकालांतून स्पष्ट झाले स्थानिक राजकारण.पुणे जिल्ह्यातील राष्ट्रवादीचे वर्चस्व आहे मात्र भारतीय जनता पक्षाने पुण्याच्या शहरी आणि ग्रामीण भागांत शिरकाव केल्यानंतर राष्ट्रवादीच्या वर्चस्वाला धक्का बसला. गेल्या १० वर्षात अजित पवार यांचे अनेक विश्वासू साथीदारही भाजपने आपल्याकडे खेचले. नगर पंचायत आणि नगपरिषद निवडणुकीत राष्ट्रवादीच्या अनेक नेत्यांनी भाजपचे कमळ हातात घेतले आताही महापालिका निवडणूक तोंडावर असताना अजित पवार यांचे जवळपास अनेक नेते भाजपात गेले आहेत. .त्यामुळे भाजपच्या या कृत्यावर अजित पवार यांनी संताप व्यक्त केला आहे. मविआ आणि इतर पक्षांची भाजप विरोधात मोट बांधण्याच्या हालचाली सुरु केल्या आहेत. याची चाचपणी त्यांनी कॉंग्रेसपासून केली असल्याचे बोलले जात आहे. .FAQs प्रश्न 1: पुणे महापालिकेसाठी कोणती नवी राजकीय घडामोड घडतेय? उत्तर: राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून काँग्रेस व महाविकास आघाडीसोबत एकत्र लढण्याची चाचपणी सुरू आहे.प्रश्न 2: अजित पवार यांनी सतेज पाटील यांना का फोन केला? उत्तर: पुणे महापालिकेत काँग्रेससोबत युती शक्य आहे का, याबाबत चर्चा करण्यासाठी त्यांनी संपर्क साधला.प्रश्न 3: भाजपविरोधात नवी आघाडी तयार होणार का? उत्तर: भाजपविरोधात मविआ व इतर पक्षांची मोट बांधण्याचे प्रयत्न अजित पवार करत असल्याचे संकेत आहेत.प्रश्न 4: पुणे जिल्ह्यात राष्ट्रवादीची स्थिती कशी आहे? उत्तर: राष्ट्रवादीचे वर्चस्व असले तरी भाजपच्या वाढत्या प्रभावामुळे त्याला काहीसा धक्का बसला आहे.प्रश्न 5: सतेज पाटील यांनी चर्चेचा दुजोरा दिला आहे का? उत्तर: होय, अजित पवार यांनी आपल्याशी संपर्क साधल्याचा दुजोरा सतेज पाटील यांनी दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.