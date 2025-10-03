पुणे

Baramati News : बारामतीसह राज्यातील काही विमानतळांच्या विकासाला मिळणार गती; अजित पवार यांनी घेतला पुढाकार

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात नुकतीच बारामती विमानतळाचा नाईट लँडिंगसह विकास करण्यासंदर्भात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
बारामती - औद्योगिक विकासाला चालना देण्याच्या उद्देशाने राज्यातील काही विमानतळांवर नाईट लॅंडींगची सुविधा निर्माण करण्याबाबत कार्यवाहीस प्रारंभ झाला आहे.

बारामतीसह यवतमाळ, धाराशिव व लातूर विमानतळांच्या नाईट लँडींगसह विकासासाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने तातडीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत.

