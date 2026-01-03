माझ्यावर ७० हजार कोटींचे आरोप करणाऱ्यांसोबत मी सत्तेत, भ्रष्टाचारावर अजित पवारांचं विधान

पिंपरी चिंचवडमध्ये महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकार परिषद घेतली. आशिया खंडातली सर्वात मोठी महापिलाका कर्जाच्या खाईत कशी लोटली हे तुम्ही पाहिलं असेल. १० हजार कोटींच्या ठेवींपैकी ८ हजार कोटींच्या ठेवी सत्ताधाऱ्यांनी मोडल्या. भाजपने महापालिका पोखरून खाल्ली असं म्हणत अजित पवार यांनी घणाघात केला..स्थायी समितीचा तत्कालीन अध्यक्ष लाचखोरीत पकडला गेला ही इतिहासातली दुर्दैवी घटना आहे. कर्जरोखे काढून कोट्यवधींचं कर्ज करण्यात आल्याचा आरोप अजित पवार यांनी केला. महापालिकेच्या २०१७ पूर्व पावणे पाच हजार कोटींच्या ठेवी होत्या. त्या १० हजार कोटींवर जाणं अपेक्षित होतं. पण आता त्या ठेवी २ हजार कोटींवर आल्याचंही अजित पवार म्हणाले..बिनविरोधसाठी खून, माघारीच्या शेवटच्या दिवशी राडा; मतदानाआधीच ६७ जण विजयी, भाजपचे सर्वाधिक.भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर बोलताना अजित पवार म्हणाले की, माझ्यावरही ७० हजार कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. पण ज्यांनी माझ्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले त्या सगळ्यांसोबत मी आज सरकारमध्ये बसलोय..भाजपची राक्षसी भूक मला बघवत नाही. सगळीकडे हफ्तेखोरी सुरूय. भाजपच्या सत्ताकाळात गेल्या ९ वर्षात दादागिरी वाढलीय. मी पुरावे देईन. कुणावरच बिनबुडाचे आरोप करणार नाही. लुटारुंच्या टोळ्या दिवसाढवळ्या वावरतायत. शरद पवार यांनी पिंपरी-चिंचवडमध्ये विकासाला गती दिली. पदाधिकाऱ्यांनी कुत्र्यांच्या नसबंदीतही पैसे खाल्ले. भ्रष्टाचाराच्या राक्षसाचं दहन करायला आम्ही मैदानात उतरलो असल्याचंही अजित पवार म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.