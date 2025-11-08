पुणे

Ajit Pawar: 'त्या' जमिनीचा ताबा घेण्याचा प्रयत्न झाला होता का? अजित पवार म्हणाले, ''प्रयत्नांती परमेश्वर...''

Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar addresses the media again on the illegal registration of government-owned Mahar Watan land in Pune: अजित पवार यांनी शनिवारी पुन्हा एकदा मुंढवा प्रकरणात भूमिका मांडली आहे.
Parth Pawar: पुण्यातल्या मुंढवा भागात असलेली सरकारी जमीन अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या कंपनीने बेकायदेशीररित्या खरेदी केली आहे. हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर, आपल्याला काहीच माहिती नाही; अशी भूमिका अजित पवारांनी घेतली. आता या प्रकरणाची उच्चस्तरिय चौकशी होणार आहे.

