Ajit Pawar: 'त्या' जमिनीचा ताबा घेण्याचा प्रयत्न झाला होता का? अजित पवार म्हणाले, ''प्रयत्नांती परमेश्वर...''

पुण्यातल्या मुंढवा भागात असलेली सरकारी जमीन अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या कंपनीने बेकायदेशीररित्या खरेदी केली आहे. हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर, आपल्याला काहीच माहिती नाही; अशी भूमिका अजित पवारांनी घेतली. आता या प्रकरणाची उच्चस्तरिय चौकशी होणार आहे..मुंढवा येथील तीनशे कोटी रुपयांच्या किमतीची चाळीस एकर शासकीय जमिनींची दस्तनोंदणी करताना नियमानुसार मुद्रांक शुल्काची आकारणी कमी केली, तसेच दस्तासोबत जोडलेल्या कागदपत्रांच्या तपासणीत हलगर्जीपणा दाखविल्याचं हे प्रकरण आहे. ज्या कंपनीने ही जमीन खरेदी केली, ती कंपनी पार्थ पवारांच्या मालकीची आहे. मुळात महार वतनाची ही जमीन खरेदी करता येत नसतानाही दस्त नोंदवले गेले आहेत. ही नोंदणी आता रद्द करण्यात आलीय..Kolhapur : ऊसदराचं आंदोलन चिघळलं, आंदोलकांना पोलिसांची धक्काबुक्की; कारखानदारांवर दडपशाहीचे आरोप, Video Viral.आम्ही टॉपच्या वकिलांकडून कागदपत्रं तपासतोदरम्यान, शुक्रवारी या प्रकरणावर माध्यमांशी संवाद साधल्यानंतर शनिवारी पुन्हा अजित पवार यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले की, या प्रकरणात कुणी दबाव आणला आहे का, याचा तपास सुरु आहे. एक रुपयाही या व्यवहारात दिला गेलेला नाही. ज्या व्यवहाराची नोंदणी करताच येत नाही, ती कशी झाली? कुणाचा दबाव होता? चौकशीमध्ये नेमलेले अधिकारी स्वच्छ आहेत, त्यातून सगळं बाहेर येईल.अजित पवार पुढे म्हणाले, आम्ही जमिनींचे व्यवहार करताना टॉपच्या वकिलांकडून सगळ्या कादपत्रांची पडताळणी करतो, मगच आम्ही व्यवहार करतो. मात्र या व्यवहारात कुठल्याच गोष्टी पाळल्या गेलेल्या नाहीत. ज्यांनी रजिस्टर ऑफीसमध्ये जाऊन सह्या केल्या, त्या तीन लोकांवर एफआयआर दाखल करण्यात आलेला आहे. हे स्वतः महसूलमंत्र्यांनी सांगितलेलं आहे..महाराष्ट्रातील वारली संस्कृतीचं चित्तथरारक दर्शन घडणार, अंगावर काटा आणणारा 'असुरवन' चित्रपटाचा टीजर प्रदर्शित.प्रयत्नांती परमेश्वर...मुंढव्यातल्या या जमिनीवर ताबा घेण्याचा प्रयत्न झाला होता, असा प्रश्न अजित पवारांना पत्रकारांनी विचारला त्यावर त्यांनी, ताबा घेतला नाही असं म्हटलं. त्यावर पुन्हा, पझेशन घेण्याचा प्रयत्न दोन महिन्यांपूर्वी झाला होता, असं पत्रकारांनी सांगितलं. त्यावर अजित पवार म्हणाले, प्रयत्न.. प्रयत्नांती परमेश्वर! त्यांच्या या विधानाने हशा पिकला. मात्र मूळ प्रश्नाला त्यांनी उत्तर दिलं नाही.मी मुंबईत गेल्यावर पार्थला सगळं सांगणार आहे. अशा गोष्टी करताना चांगला सल्ला घेतला पाहिजे. आपण काय करतोय, काय नाही.. हे बघितलं पाहिजे. असंही अजित पवारांनी सांगितलं. पार्थ पवार सध्या मुंबईत आहेत, त्यामुळे या प्रकरणात त्यांच्याशी बोलणं झालं नसल्याचं ते म्हणाले..