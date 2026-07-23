पुणे

Ajit Pawar Statue: बारामतीत दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राज्यातील पहिल्या पूर्णाकृती पुतळ्याचे भावपूर्ण लोकार्पण; तिरंगा सर्कलजवळ स्मृतीस्थळाला मान्यवरांची उपस्थिती

बारामतीत दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राज्यातील पहिल्या ब्रॉंझ पूर्णाकृती पुतळ्याचे व छायाचित्र दालनाचे अनावरण; पवार कुटुंबिय, मान्यवर व सर्वधर्मीय प्रार्थनेच्या उपस्थितीत भावनिक वातावरण
First full size statue of Ajit Pawar in Baramati

The inauguration ceremony of Full-size statue of Ajit Pawar at Tiranga Circle in Baramati

Sakal

मिलिंद संगई, बारामती
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बारामती : दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राज्यातील पहिल्या पूर्णाकृती पुतळ्याचे व अजित पवार यांच्या छायाचित्र दालनाचे गुरुवारी (ता. 23) बारामतीत लोकार्पण करण्यात आले. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, विजया पाटील, राजेंद्र पवार, जय पवार हे पवार कुटुंबिय या प्रसंगी उपस्थित होते.

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