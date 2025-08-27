पुणे

Malegaon News : शेतीमध्ये अधुनिक टेक्नॉलॉजीसाठी अजित पवारांचे धोरणात्मक निर्णय

माळेगाव साखर कारखाना प्रशासन, बारामती कृषी विज्ञान केंद्र आणि राज्य व केंद्र सरकारच्या माध्यमातून तुम्हाला सर्वार्थाने मदत करण्यासाठी मी कटिबद्ध आहे.
ajit pawar
ajit pawarsakal
कल्याण पाचांगणे
Updated on

माळेगाव - ऊस शेती आणि शेती पुरक व्यसायात एआय (कृत्रीम बुद्धीमत्ता) सारखे आधुनिक टेक्नॉलॉजी शेतकऱ्यांनी शिवारात राबवण्यासाठी पुढे यावे. माळेगाव साखर कारखाना प्रशासन, बारामती कृषी विज्ञान केंद्र आणि राज्य व केंद्र सरकारच्या माध्यमातून तुम्हाला सर्वार्थाने मदत करण्यासाठी मी कटिबद्ध आहे, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री व माळेगाव साखर कारखान्याचे अध्यक्ष अजित पवार यांनी केले. यावेळी त्यांनी दत्तात्रेय येळे यांची एक एकर जमिन खरेदी करीत माळेगावचा मी सभासद झाल्याचेही जाहीर केले.

Loading content, please wait...
Ajit Pawar
Technology
Malegaon
agriculture
Decision

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com