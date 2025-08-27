Malegaon News : शेतीमध्ये अधुनिक टेक्नॉलॉजीसाठी अजित पवारांचे धोरणात्मक निर्णय

माळेगाव - ऊस शेती आणि शेती पुरक व्यसायात एआय (कृत्रीम बुद्धीमत्ता) सारखे आधुनिक टेक्नॉलॉजी शेतकऱ्यांनी शिवारात राबवण्यासाठी पुढे यावे. माळेगाव साखर कारखाना प्रशासन, बारामती कृषी विज्ञान केंद्र आणि राज्य व केंद्र सरकारच्या माध्यमातून तुम्हाला सर्वार्थाने मदत करण्यासाठी मी कटिबद्ध आहे, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री व माळेगाव साखर कारखान्याचे अध्यक्ष अजित पवार यांनी केले. यावेळी त्यांनी दत्तात्रेय येळे यांची एक एकर जमिन खरेदी करीत माळेगावचा मी सभासद झाल्याचेही जाहीर केले..माळेगाव (ता. बारामती) सहकारी साखर कारखाना प्रशासनाने दोन एकर क्षेत्रावर नव्याने शाश्वत ऊस रोप वाटिका प्रकल्प उभारला. या रोप वाटिका प्रकल्पाचे उद्घाटन आज अजित पवार यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी शेतकरी मेळाव्यात पवार बोलत होते.यावेळी माळेगाव कारखाना उपाध्यक्षा संगिता कोकरे, विश्वासराव देवकाते, ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब तावरे, शाश्वत ऊस उत्पादन वाढ कमिटीचे अध्यक्ष नितिन सातव, संचालक योगेश जगताप, तानाजी कोकरे, गणपतराव खलाटे, दत्तात्रेय येळे, राजेद्र बुरुंगले, शिवराज जाधवराव, विजय तावरे, शिवराज जाधवराव, स्वप्नील जगताप, अविनाश देवकाते, जयपाल देवकाते, सतिश फाळके, नितीन शेंडे, प्रताव आटोळे, देविदास गावडे, सौ. ज्योती मुलमुले, विलास देवकाते, रतन भोसले, कार्यकारी संचालक अशोकराव पाटील,अधिकारी सुरेश काळे उपस्थित होते..माळेगावने यापुढील काळात आपल्या कार्य क्षेत्रात सुमारे १० लाख टन उसाचे उत्पादन घेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, असे सांगून पवार म्हणाले,` ठिबक सिंचन प्रणाली शिवाय एआय सारखे तंत्रज्ञान आपण शिवारात राबवू शकत नाही. त्यासाठी शासनस्तरावर शेतकऱ्यांना ठरवून दिलेले अनुदान देण्यास सुरूवात केली आहे. केंद्र सरकाराकडेही याकामी बोलणी केली.एआय सारखे तंत्रज्ञान माळेगावच्या कार्यक्षेत्रातील सुमारे दिडशे शेतकऱ्यांनी स्वीकारले. मीही माझ्या ७० एकर क्षेत्रावर हे तंत्रज्ञन विकसित केले. त्यामध्ये पाणी आणि खतांची तर बचत होतेच शिवाय जमिनीची सुपीकता येऊन एकरी ऊसाचे उत्पन्न वाढते..हे तंत्र बारामती कृषी विज्ञान केंद्राने सिद्ध करून दाखविले. हेक्टरी २५ हजार रुपये खर्च या तंत्रज्ञानासाठी येतो. शेतकऱ्यांना व्हीएसआय संस्था ९ हजार २५०, माळेगाव कारखाना ६ हजार ७५० रुपये अर्थिक मदत करणार आहे. उत्तम दर्जाचे ऊस रोपे शेतकर्यांना मिळण्यासाठी कारखान्याच्या वतीने आता शाश्वत ऊस रोप वाटिका प्रकल्प उभारला आहे.यापुढे सर्वाधिक ऊस दर देणे, साखर कारखान्याची अर्थिक स्थिती मजबूत ठेवून कार्य स्थळाचा विकास करणे यावर आमचा भर असणार आहे.` तत्पुर्वी संचालक नितीन सातव यांनी शाश्वत ऊस रोप वाटिकेच्या कार्य पद्धतीचा आढावा घेतला. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन प्रा. अनिल धुमाळ यांनी केले, तर आभार अविनाश देवकाते यांनी मानले..शिवनगर शिक्षण संस्थेचा कारभार सुधारणार..माळेगाव कारखान्यामध्ये दैनंदिन कामकाजामध्य़े पारदर्शकता आली आहे. परंतु शिवनगर संस्थेतही बऱ्याच गोष्टी चुकीच्या झाल्या आहेत. काहींनी भ्रष्टाचार केला, तर काहींनी बोगस सर्टीफिकेटच्या आधारे नोकऱ्या मिळविल्याचे उघड झाले. वास्तविक शिक्षण संस्थेत राजकारण विरहित काम होणे अपेक्षित होते. परंतु तसे न झाल्याने मला या संस्थेत कठोर निर्णय घ्यावे लागणार आहेत, असा इशारा अजित पवार यांनी दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.