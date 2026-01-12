पुणे

अजित पवार बोलतात, माझं काम बोलतं, १५ तारखेनंतर ते बोलणार नाहीत : मुख्यमंत्री फडणवीस

CM Devendra Fadnavis On Ajit Pawar : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संवाद पुणेकरांशी या कार्यक्रमात मुलाखतीवेळी थेट अजित पवार यांच्यावर टीका केली. अजित पवार बोलतात तर माझं काम बोलतं असं म्हणत त्यांनी निशाणा साधला.
They Will Fall Silent After 15th Fadnavis Remark Shocks Politics

महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची संवाद पुणेकरांशी या कार्यक्रमात अभिनेत्री गिरीजा ओक हिने मुलाखत घेतली. या मुलाखतीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अजित पवार यांच्यावर टीका केली. अजितदादा बोलतात, माझं काम बोलतं असं मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये एकत्र लढता येणार नाही हे आधीच लक्षात आलं होतं असंही त्यांनी सांगितलं.

