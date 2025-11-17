पुणे

Malegaon Nagarpanchyat Election : माळेगावात ‘बारा–सहा’चा फॉर्म्युला ठरला सुपरहिट; अजित पवार व रंजन तावरे यांचे मनोमिलन

माळेगाव बुद्रूक (ता. बारामती) नगरपंचायत पंचवार्षिक निवडणूकीत राष्ट्रवादी – भाजप पुरस्कृत आघाडीची घोषणा झाली.
कल्याण पाचांगणे
माळेगाव - माळेगाव बुद्रूक (ता. बारामती) नगरपंचायत पंचवार्षिक निवडणूकीत राष्ट्रवादी – भाजप पुरस्कृत आघाडीची घोषणा झाली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार व कट्टर विरोधक, माळेगावचे माजी अध्यक्ष रंजन तावरे यांच्यात मनोमिलन झाल्याचे आज स्पष्ट झाले.

