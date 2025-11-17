Malegaon Nagarpanchyat Election : माळेगावात ‘बारा–सहा’चा फॉर्म्युला ठरला सुपरहिट; अजित पवार व रंजन तावरे यांचे मनोमिलन

माळेगाव - माळेगाव बुद्रूक (ता. बारामती) नगरपंचायत पंचवार्षिक निवडणूकीत राष्ट्रवादी – भाजप पुरस्कृत आघाडीची घोषणा झाली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार व कट्टर विरोधक, माळेगावचे माजी अध्यक्ष रंजन तावरे यांच्यात मनोमिलन झाल्याचे आज स्पष्ट झाले..राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला नगराध्यक्ष पदासह बारा जागा, तर तावरे यांच्या जनमत विकास आघाडीला सहा जागा मिळाल्या. हा आमचा फॉर्म्युला सुपरहिट ठरेल आणि नगराध्यक्ष पदासह आघाडीचे १७ प्रभागातील १७ उमेदवार निवडून येतील, असे मत राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष संदीप बांदल यांनी व्यक्त केले.माळेगाव नगरपंचायत निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर अखेर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाने आपले उमेदवार निवडणूक रिंगणात उतरल्याच्या स्पष्ट झाले. त्यामुळे पवार-तावरे पॅनेलच्या विरोधात आता शरद पवार पक्षाच्या उमेदवारांसह कमालीचे नाराज झालेले अपक्ष उमेदवार रिंगणात उतरले आहेत..अजित पवार व स्थानिक राजकारणातील त्यांचे कट्टर विरोधक रंजन तावरे यांच्यात झालेल्या मनोमिलनामुळे गावात एकच चर्चा रंगली. सहा महिन्यापुर्वी माळेगाव सहकारी साखर कारखाना निवडणूकीत ताणलेल्या राजकीय समीकरणांना अचानक मिळालेल्या मैत्रीच्या सुरांनी निवडणूक राजकारणाला नवा रंग दिला.तडजोडीची राजकीय जादू ‘१२–६’ फॉर्म्युला फायनल दोन्ही गटांत गेल्या आठवडाभरापासून सुरू असलेल्या बैठका, समन्वय व सूत्रधारांच्या प्रयत्नांना यश मिळत अखेर '१२–६' चा फॉर्म्युला निश्चित करण्यात आला. या फॉर्म्युलाचा फटका मात्र माजी सरपंच दीपक तावरे यांना बसला. तावरे यांना राष्टवादीचे तिकीट मिळाले नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे..माळेगाव नगराध्यक्ष पदासाठी एकूण १० उमेदवारी अर्ज दाखल झाले आहेत. त्यामध्ये पवार-तावरे पॅनेलचे अधिकृत उमेदवार सुयोग शामराव सातपुते (राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष) यांच्या नावाची घोषणा करण्यात आली, तर विरोधकांचा नगराध्यक्ष पदाचा उमेदवार दोन दिवसात जाहीर होईल, असे शरद पवार पक्षाचे शहर अध्यक्ष नितीन तावरे यांनी सांगितले.राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अधिकृत उमेदवार - संगिता जाधव (प्रभाग ३), सोनाली रासकर (प्रभाग ५), वृषाली तावरे (प्रभाग ८), अॅड. गायत्री तावरे (प्रभाग ९), भाग्यश्री कदम (प्रभाग १०), शशिकांत तावरे (प्रभाग १२), अविनाश तावरे (प्रभाग १३), जयदीप दिलीप तावरे (प्रभाग १५), साधना वाघमोडे (प्रभाग १७), प्रांजली येळे (प्रभाग १६), शितल खरात (प्रभाग ७), नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार सुयोग सातपुते..रंजन तावरे गटाचे अधिकृत उमेदवार - प्रमोद तावरे (प्रभाग १४), जयदीप विलास तावरे (प्रभाग ११), प्रतिभा सस्ते (प्रभाग १) , लियाकत तांबोळी (प्रभाग ४) , जयपाल भोसले (प्रभाग ६), गौरव भुंजे (प्रभाग २).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.