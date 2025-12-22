पुणे

Ajit Pawar: कोणी सुरुवात केली, तर दुसराही करू शकतो; पक्षप्रवेशाबाबत अजित पवारांचे सूचक वक्तव्य, दिल्लीतील वरिष्ठांशी बाेलेन नेमकं काय म्हणाले?

Maharashtra politics shaken by Ajit Pawar Remark: अजित पवारांचे सूचक वक्तव्य: मित्रपक्षांच्या उमेदवारांबाबत नाराजी
Ajit Pawar

Ajit Pawar

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : ‘‘मित्र पक्ष म्हणून एकमेकांचे उमेदवार घ्यायचे नाहीत, किंवा माजी पदाधिकारी घ्यायचे नाहीत, असे ठरले होते परंतु ते घेतले गेले आहेत,’’ अशी नाराजी व्यक्त करीत ‘कोणी सुरुवात केली, तर समोरचाही सुरुवात करतो,’’ असे सूचक वक्तव्य उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी रविवारी केले. आघाडीबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार स्थानिक पातळीवर देण्यात आले असल्याचे सांगून पवार यांनी युती- आघाडीबाबतचा संभ्रम कायम ठेवला.

