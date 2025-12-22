Ajit Pawar: कोणी सुरुवात केली, तर दुसराही करू शकतो; पक्षप्रवेशाबाबत अजित पवारांचे सूचक वक्तव्य, दिल्लीतील वरिष्ठांशी बाेलेन नेमकं काय म्हणाले?

पुणे : ‘‘मित्र पक्ष म्हणून एकमेकांचे उमेदवार घ्यायचे नाहीत, किंवा माजी पदाधिकारी घ्यायचे नाहीत, असे ठरले होते परंतु ते घेतले गेले आहेत,’’ अशी नाराजी व्यक्त करीत ‘कोणी सुरुवात केली, तर समोरचाही सुरुवात करतो,’’ असे सूचक वक्तव्य उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी रविवारी केले. आघाडीबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार स्थानिक पातळीवर देण्यात आले असल्याचे सांगून पवार यांनी युती- आघाडीबाबतचा संभ्रम कायम ठेवला..MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.महायुतीच्या सरकारने गेल्या वर्षभरात केलेल्या कामाचे फळ नगर परिषद व नगर पंचायतीच्या निकालाद्वारे मिळाले आहे. आम्हाला एकमेकांच्या विरोधात उभे राहावे लागले, मात्र, आम्ही तारतम्य ठेवून प्रचार केला. जनतेने आम्हाला चांगला कौल दिला. त्यामुळे आमची जबाबदारी वाढलेली आहे, अशा शब्दात पवार यांनी आजच्या निवडणूक निकालांवर प्रतिक्रिया दिली..पुणे महापालिका निवडणुकीसाठी पक्षाच्या इच्छुकांच्या मुलाखती अजित पवार यांनी घेतल्या. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. मित्रपक्ष असलेल्या भाजपकडून होत असलेल्या प्रवेशाबाबत विचारले असता, पवार म्हणाले, ‘‘पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिका आम्ही व भाजप वेगवेगळे लढणार आहोत, हे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. मित्र पक्ष म्हणून एकमेकांचे उमेदवार घ्यायचे नाहीत, किंवा माजी पदाधिकारी घ्यायचे नाहीत, असे ठरले होते परंतु ते घेतले गेले आहेत, मुंबईत गेल्यावर याबाबत चर्चा करू.’’.राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष आणि तुम्ही एकत्र येणार आहात का, या प्रश्नावर अजित पवार म्हणाले, ‘‘आम्ही यापूर्वी जेव्हा महाविकास आघाडीत होतो, तेव्हा स्थानिक पातळीवर निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य देत होतो. तशाच प्रकारे याबाबतही निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र, त्या-त्या जिल्हाध्यक्षांना व शहराध्यक्षांना दिले आहेत. मतांची विभागणी होऊ दिली नाही तर निवडून येणे सोपे जाते, त्यामुळे ते ते अध्यक्ष निर्णय घेतील.’’.राज्य सरकारचा माेठा निर्णय! 'गुन्हा लपविल्यास मुख्याध्यापकासह व्यवस्थापनाविरुद्धही गुन्हा';\nजबाबदारी केली निश्चित...अजित पवार म्हणाले...मी आघाडीबाबत दिल्लीतील वरिष्ठ किंवा येथील देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी बोलेन.रायगड व नाशिक पालकमंत्रिपदाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांचा आहे. तेतिढा सोडवण्यासाठी सक्षम आहेत. पालकमंत्री नसले तरी विकासकामे थांबलेली नाहीत.महायुतीमध्ये मी कमी जागा लढवल्या होत्या, त्यामुळे मिळालेल्या यशाबद्दल मी व माझे कार्यकर्ते खूष आहोत.नगर परिषदांच्या निकालाचा थोडाफार परिणाम महापालिका निवडणुकीवर होईल.धनंजय मुंडे दोनकामांसाठी अमित शहांना भेटले, त्यांचा मंत्रिमंडळातीलसमावेशाचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांचा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.