Ajit Pawar : आगामी निवडणुकीत सर्व घटकांना समान न्याय, अजित पवार; विविध पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांचा राष्ट्रवादीत प्रवेश

पुणे : ''राज्यात सध्या जाती-धर्मांमध्ये अस्थिरतेचे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मात्र, धर्मावरचे राजकारण काही दिवस चालेल. मात्र, फुले-शाहू-आंबेडकरी विचारधारा आणि अठरापगड जातींना सोबत घेऊनच भविष्यात पुढे जावे लागेल. त्यादृष्टीने आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये सर्व घटकांना समान न्याय दिला जाईल,'' असे मत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी व्यक्त केले. .उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या उपस्थितीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये शुक्रवारी (ता. १०) विविध पक्षांचे पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांनी प्रवेश केला. या वेळी आमदार शंकर मांडेकर, पक्षाचे शहराध्यक्ष सुभाष जगताप, कार्याध्यक्ष प्रदीप देशमुख, जिल्हा सहकारी बॅंकेचे अध्यक्ष दिगंबर दुर्गाडे, जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष जालिंदर कामठे, शुक्राचार्य वांजळे आदी उपस्थित होते..पवार म्हणाले, ''मी १९८७ पासून राजकारणास सुरुवात केली. १९९१ मध्ये खासदार झालो. तेव्हापासून आतापर्यंत पक्षाचा लोकसंपर्क वाढविला. संस्थांमध्ये आपल्या विचारांची माणसे कशी राहतील, याचा विचार केला. ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या पुरोगामी विचारांवर श्रद्धा ठेवली. राज्याचे प्रश्न सोडविताना पुणे जिल्हा सर्वात पुढे कसा राहील, यावर कायम भर दिला. यशवंतराव चव्हाण यांनी कायम सुसंस्कृत राजकारण केले, विरोधकांचाही सन्मान ठेवला. राजकारणात सुसंस्कृत भाषा आणि परस्पर आदर आवश्यक आहे.''.Pune Crime : प्रेमाच्या नात्यात संशयाची वावटळ; वाढते हिंसाचाराचे प्रकार.डीपी रस्ता येथील सिद्धी गार्डन येथे संभाजी ब्रिगेडचे केंद्रीय निरीक्षक विकास पासलकर आणि त्यांच्या समर्थकांनी पवार यांच्या उपस्थितीत राष्ट्रवादीमध्ये प्रवेश केला. पासलकर यांच्यावर पक्षाच्या प्रवक्तेपदाची जबाबदारी दिल्याचे पवार यांनी जाहीर केले. मंगळवार पेठेतील सदाआनंद नगर येथील परिवार मिलन कार्यक्रमात सदानंद शेट्टी, सुजाता शेट्टी, देवकीबाई शेट्टी, भीमराव पाटोळे आदींनी पक्षात प्रवेश केला..जिल्हा सहकारी बॅंकेंची मदतपवार म्हणाले, ''पुणे, रायगड या दोन जिल्ह्यांना जोडणाऱ्या रस्त्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत निधी उपलब्ध करून दिला. लवकरच या रस्त्याचे काम सुरू होईल. महापुरुषांची स्मारके उच्च दर्जाची असावीत, यावर भर दिला.'' जिल्हा सहकारी बॅंकेतर्फे पूरग्रस्तांसाठी २६ लाख रुपये देण्यात आले होते. मात्र, पवार यांनी बॅंकेने एक कोटी रुपये द्यावेत, अशी विनंती केली.