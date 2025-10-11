Ajit Pawar : आगामी निवडणुकीत सर्व घटकांना समान न्याय, अजित पवार; विविध पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांचा राष्ट्रवादीत प्रवेश

पुणे

Pune Politics : धर्मावरचे राजकारण काही दिवसच चालेल, भविष्यात फुले-शाहू-आंबेडकरी विचारांवरच पुढे जावे लागेल, असे मत व्यक्त करत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये सर्व घटकांना समान न्याय देण्याचे आश्वासन दिले.
पुणे : ‘‘राज्यात सध्या जाती-धर्मांमध्ये अस्थिरतेचे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मात्र, धर्मावरचे राजकारण काही दिवस चालेल. मात्र, फुले-शाहू-आंबेडकरी विचारधारा आणि अठरापगड जातींना सोबत घेऊनच भविष्यात पुढे जावे लागेल. त्यादृष्टीने आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये सर्व घटकांना समान न्याय दिला जाईल,’’ असे मत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी व्यक्त केले.

