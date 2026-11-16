Amit Shaha : अजित पवारांची कार्यपद्धती नव्या पिढीसाठी विद्यापीठ; केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, पुणे जिल्हा परिषदेत अजित पवारांच्या पुतळ्याचे अनावरण

पुणे - ‘अजित पवार हे काम करणारे आणि कामाचे माणूस होते. लोकांच्या प्रश्नांसाठी पहाटे सात वाजताच मंत्रालयात उपस्थित राहणारा, प्रश्न समजून घेऊन काही तासांत त्यावर कार्यवाही करणारा नेता अकाली आपल्यातून निघून गेला. त्यांच्या जाण्याने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान झाले आहे. लोकांप्रती संवेदनशीलता, कामाची शिस्त, नियोजन आणि निर्णयांची अंमलबजावणी ही त्यांनी विकसित केलेली कार्यपद्धती महाराष्ट्रातील नव्या पिढीतील राजकीय कार्यकर्त्यांसाठी विद्यापीठ ठरेल,’ असे प्रतिपादन केंद्रीय गृह व सहकारमंत्री अमित शहा यांनी सोमवारी केले..पुणे जिल्हा परिषदेत दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पुतळ्याच्या अनावरणप्रसंगी शहा बोलत होते. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार, केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, मंत्री चंद्रकांत पाटील, दत्तात्रय भरणे, जयकुमार गोरे, विधानसभेचे उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, योगेश कदम, खासदार सुप्रिया सुळे, पार्थ पवार, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे, माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, उपाध्यक्ष विवेक वळसे पाटील आदी उपस्थित होते..जिल्हा परिषद कमानीचे उद्घाटन केल्यानंतर शहा यांनी अजित पवार यांच्या कार्यावरील छायाचित्र दालनाचे उद्घाटन करून पाहणी केली. त्यानंतर त्यांच्या पुतळ्याचे अनावरण करण्यात आले. यावेळी कॉफी टेबल बुकचेही प्रकाशन करण्यात आले.शहा म्हणाले, ‘अजित पवार यांच्या जाण्याने माझ्या वैयक्तिक आयुष्यातही मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. स्पष्ट बोलणे, होकार असेल तर होकार आणि नकार असेल तर नकार देण्याचे धाडस त्यांच्यात होते. राजकीय वाटाघाटींच्या निर्णायक प्रसंगांतही त्यांनी कधी संदिग्ध भूमिका घेतली नाही. महायुतीत सहभागी होण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर मी त्यांना त्यांच्या राजकीय पार्श्वभूमीचा विचार करता हा निर्णय का घेतला, असे विचारले होते..त्यावेळी त्यांनी नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर देशाच्या विकासाची दिशा बदलली असून देशाचा आणि महाराष्ट्राचा विकास महायुतीपासून वेगळा करता येणार नाही, असे सांगितले. महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या विकासात सहभागी होण्यासाठी आपण महायुतीत येत असल्याची त्यांची भूमिका होती.’’ दरम्यान, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे यांनी प्रास्ताविकात पुणे जिल्ह्यातील रिंगरोडला दिवंगत अजित पवार यांचे नाव देण्याची मागणी केली..सुनेत्रा पवारांना अश्रू अनावर...‘ज्या जिल्हा परिषदेवर दादांनी मनापासून प्रेम केले, ज्या पुणे जिल्ह्याच्या विकासासाठी आयुष्य वेचले, त्याच जिल्हा परिषदेच्या प्रांगणात आज त्यांच्या पुतळ्याचे अनावरण झाले. ही भावना शब्दांत व्यक्त करता येणार नाही,’’ असे म्हणताना उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांना अश्रू अनावर झाले. ‘दादांच्या जाण्यानंतर अनेक गावांना, वाड्या-वस्त्यांना आणि शेताच्या बांधावर भेटी दिल्या. प्रत्येक ठिकाणी लोकांच्या मनात दादांचे मोठे स्थान असल्याचे जाणवले. कुणाच्या घरातील छायाचित्रात, कुणाच्या मोबाईलमधील भाषणात, तर कुणाच्या डोळ्यांतील अश्रूंमध्ये दादा भेटत होते,’ अशा शब्दांत सुनेत्रा पवार यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या..मुख्यमंत्र्यांशी संपर्क होत नव्हता...कोरोना काळातील अनुभव सांगताना अमित शहा यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे नाव न घेता त्यांच्यावर अप्रत्यक्ष टीका केली. ते म्हणाले, ‘कोरोना काळात राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी संपर्क साधावा लागत होता. मात्र, महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांशी संपर्क होत नव्हता. अशा वेळी अजित पवार सकाळी सात वाजताच मंत्रालयातून फोन उचलत. प्रश्न समजून घेऊन दुपारी बारापर्यंत केलेल्या व्यवस्थेची माहिती ई-मेलद्वारे पाठवत. कोरोनाचा धोका असतानाही कार्यालयात उपस्थित राहून मदतकार्याचे नियोजन करणे, ही त्यांची लोकांप्रती असलेली बांधिलकी होती.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.