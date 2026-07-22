Ajit Pawar Jayanti: बारामतीत दिवंगत लोकनेते अजितदादा पवारांना भावपूर्ण अभिवादन; स्मृतिस्थळी पवार कुटुंबीयांची उपस्थिती, सामाजिक व हरित उपक्रमांनी कार्याचा उजाळा

बारामती : दिवंगत लोकनेते अजितदादा पवार यांचा ज्या ठिकाणी दुर्दैवी विमान अपघात झाला, त्या बारामती विमानतळ परिसरातील स्मृतिस्थळी तसेच विद्या प्रतिष्ठानमधील स्मृतीस्थळी बुधवारी (ता. 22) त्यांच्या जयंतीनिमित्त उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, खासदा पार्थ पवार तसेच जय पवार यांनी सहपरिवार उपस्थित राहून पुष्पहार अर्पण करत भावपूर्ण अभिवादन केले..पहाटेच पवार कुटुंबियांनी या दोन्ही ठिकाणी भेट देत अजितदादांना अभिवादन केले. बारामतीत आज ठिकठिकाणी दादांच्या जयंतीनिमित्त विविध विधायक उपक्रमांचे आयोजन केले गेले, तसेच त्यांचे स्मरण करण्यात आले.सोशल मिडीयावर अजितदादांच्या असंख्य आठवणी आज नेटक-यांनी जागविल्या. दादांसमवेतचे फोटो व व्हिडीओ टाकून अनेकांनी त्यांच्या प्रतिमेचे विविध पैलू समोर आणण्याचा प्रयत्न केला. बारामतीत जागोजागी आज अजितदादांना आदरांजली वाहणारे पोस्टर्स व फ्लेक्स लावलेले दिसले..विविध शासकीय संस्था तसेच कार्यालयातून अजित पवार यांना त्यांच्या जयंतीनिमित्त अभिवादन केले गेले. बारामती शहर व तालुका राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या कार्यालयात त्यांच्या प्रतिमेचे पूजन केले गेले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या जयंतीनिमित्त बारामती उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय येथे सामाजिक बांधिलकी जपत हेल्मेट वाटप करण्यात आले.या उपक्रमांतर्गत बारामती नगरपरिषदेतील स्वच्छता कर्मचारी तसेच परिवहन विभागातील अपघातमुक्त सेवा बजावणाऱ्या चालकांना मोफत हेल्मेटचे वितरण केल्याची माहिती उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी सुरेंद्र निकम यांनी दिली..बारामती हाय-टेक टेक्सटाइल पार्क लिमिटेड येथे अजितदादा पवार यांच्या जयंतीनिमित्त "दादा : माझ्या मनातील प्रेरणा" या विशेष लेखन उपक्रमाचा प्रारंभ करण्यात आला.कार्यक्रमास बारामती हाय-टेक टेक्सटाइल पार्कचे संचालक संतोष कटारिया उपस्थित होते. त्यांनी अजितदादा पवार यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले.या उपक्रमात टेक्सटाइल पार्कमधील सुमारे २५०० कर्मचारी मराठी, हिंदी व इंग्रजी भाषेत अजितदादा पवार यांच्या कार्यावर लेखन करणार आहेत. निवडक लेखांची स्मरणिका प्रकाशित करण्यात येणार आहे..प्रास्ताविक खंडू गायकवाड यांनी केले विजय कोकाटे यांनी आभार मानले.‘हरित महाराष्ट्र अभियान’ अंतर्गत तालुक्यात साडेसात हजार वृक्षांची लागवड करण्याचा संकल्प करण्याचा प्रारंभ अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक गणेश बिरादार यांच्या हस्ते करण्यात आला.यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता अमोल पवार यांनी सांगितले, बारामती तालुक्यात 7500 झाडांच्या लागवडीद्वारे हरित महाराष्ट्राच्या दिशेने एक ठोस पाऊल उचलण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.