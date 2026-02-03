पुणे

Ajitdada Pawar : बारामती खरेदी-विक्री संघाचे ऐतिहासिक पाऊल; आता 'अजितदादा पवार' नावाने ओळखली जाणार संस्था, संचालक मंडळाचा मोठा निर्णय

Baramati Taluka Sahakari Kharedi Vikri Sangh Officially Renamed After Ajitdada Pawar. : बारामती तालुका सहकारी खरेदी-विक्री संघाचे नाव बदलून आता ‘अजितदादा पवार बारामती तालुका सहकारी खरेदी-विक्री संघ’ असे करण्यात आले आहे. संचालक मंडळाने हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला.
मिलिंद संगई
बारामती : येथील सहकार क्षेत्रातील अग्रगण्य व शेतकऱ्यांचा कणा असलेल्या बारामती तालुका सहकारी खरेदी-विक्री संघाच्या (Baramati Taluka Sahakari Kharedi Vikri Sangh) संचालक मंडळाने आज संस्थेच्या नामांतराचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला.

