Baramati News : बारामती दूध संघ व माळेगाव नगरपंचायत प्रशासकीय इमारतीचे नामांतर

Ajitdada Pawar cooperative milk society : बारामती दूध संघ व माळेगाव नगरपंचायतीच्या प्रशासकीय इमारतीचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या योगदानस्मरणार्थ नामांतर करण्यात आले. त्यांच्या सहकार क्षेत्रातील कार्यामुळे संस्थांनी प्रगती साधली व स्थानिक नागरिक भावनिक झाले.
माळेगाव : बारामती दूध संघ व माळेगाव नगरपंचायतीच्या विकासामध्ये दिवंगत उपमुख्यमंत्री लोकनेते अजितदादा पवार यांचे योगदान मोलाचे राहिले आहे. त्यांच्या दूरदृष्टीपूर्ण नेतृत्वाखाली या संस्थांनी सातत्याने प्रगतीची घोडदौड सुरू ठेवली. त्यांच्या कार्याची व स्मृतीची जपणूक व्हावी, या उद्देशाने बारामती दूध संघ व माळेगाव नगरपंचायतीच्या प्रशासकीय इमारतीचे आज नामांतर करण्यात आले. याशिवाय माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याचेही नामांतर करण्याबाबत संचालक मंडळाची चर्चा सुरू आहे, अशी माहिती संचालक योगेश जगताप यांनी दिली.

