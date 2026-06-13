Aakanksha Walunj : दुष्काळी गावातील सर्वसामान्य कुटुंबातील आकांक्षा वाळुंज हिची वैद्यकीय क्षेत्रात यशस्वी झेप; एमबीबीएस पदवी संपादन करून बनली डॉक्टर

पारगाव - आंबेगाव तालुक्यातील लोणी सारख्या दुष्काळी गावातील सर्वसामान्य कुटुंबातील आकांक्षा ज्ञानेश्वर वाळुंज हिची वैद्यकीय क्षेत्रात यशस्वी झेप घेत एमबीबीएस पदवी संपादन करून डॉक्टर बनली आहे. तिच्या या यशाबद्दल सर्वत्र तिचे कौतुक होत असून विविध स्तरातून अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे. .तालुक्याच्या पूर्वभागातील लोणी परिसरातील शेती हि पावसाचा पाण्यावर अवलंबून आहे त्यामुळे या भागातील तरूण तरुणी जिद्दीने अभ्यास करून उच्चशिक्षण घेऊन नोकरीचा मार्ग स्वीकारतात तर काहीजण शेती बरोबर शेतीपूरक जोडधंदा करतात त्याचप्रमाणे ज्ञानेश्वर वाळुंज यांनी विज्ञान शाखेची पदवी संपादन केल्यानंतर शेतीला जोडधंदा म्हणून दुध डेअरीचा व्यवसाय करत आहे तर त्यांच्या पत्नी निशा यांनी फार्मसीची पदवी संपादन करून मेडिकलचा व्यवसाय करत आहे..आकांक्षा ने आई वडिलांचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेऊन उच्च शिक्षण घेण्याचे ध्येय ठेऊन सर्वसामान्य कुटुंबातून पुढे येत कठोर परिश्रम, चिकाटी आणि सातत्यपूर्ण अभ्यासाच्या जोरावर वैद्यकीय क्षेत्रात उल्लेखनीय यश मिळविण्यात यशस्वी ठरली आहे. विद्यार्थी दशेत तिने अत्यंत जिद्दीने आणि एकाग्रतेने शिक्षण पूर्ण करत जिद्दीने अभ्यास करू लागली तिचे प्राथमिक शिक्षण गावातीलच जिल्हा परिषद शाळेत झाले तर माध्यमिक शिक्षण विद्या विकास मंदिर विद्यालय (अवसरी बुद्रुक) येथे झाले तिला इयत्ता दहावीला ९४ टक्के गुण मिळाले होते..अकरावी बारावी पुणे शहरातील गरवारे महाविद्यालयात झाले तिने नीट परीक्षेची तयारी सुरु केली तिला अहिल्यानगर येथील विठ्ठलराव विखे पाटील वैद्यकीय महाविद्यालयात एमबीबीएस साठी प्रवेश मिळाला तिने नुकतीच एमबीबीएस ची पदवी संपादन केली असून तिचे सर्व स्तरातून कौतुक होत आहे. जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष विवेक वळसे पाटील, राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष देवदत्त निकम , पंचायत समिती सदस्या अंकिता वाळुंज, लोणीचे सरपंच सावळेराम नाईक, वाळुंजनगरच्या सरपंच तृप्ती महेंद्र वाळुंज यांनी आकांक्षा वाळुंज चे अभिनंदन केले आहे..वाळुंज यांच्या घरात तिघेजण एमबीबीएस डॉक्टर ज्ञानेश्वर वाळुंज यांना एक मुलगा व एक मुलगी आहे. मुलगा सौरभ याने एमबीबीएस पदवी संपादन करून एमडी ची पदवी संपादन केली तर सौरभ याची पत्नी भक्ती हि सुद्धा एमबीबीएस आहे आता आकांक्षनेही एमबीबीएस ची पदवी संपादन केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.