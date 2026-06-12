Manchar News : नवी दिल्लीत जंतर-मंतरवर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचा एमआरपीविरोधी राष्ट्रीय सत्याग्रह; महाराष्ट्रातील कार्यकर्त्यांचा सहभाग

मंचर - देशातील ग्राहकांना न्यायसंगत, पारदर्शक व वाजवी किंमत मिळावी, यासाठी विद्यमान एमआरपी (मॅक्सिमम रिटेल प्राइस) व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करण्याच्या मागणीसाठी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीच्या वतीने शुक्रवारी (ता. १२) नवी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे राष्ट्रीय सत्याग्रह व धरणे आंदोलन करण्यात आले. देशातील विविध राज्यांमधून आलेल्या शेकडो कार्यकर्त्यांनी या आंदोलनात सहभाग घेतला..राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण शहा, राष्ट्रीय सचिव जयंती कथेरिया यांच्यासह विविध प्रांतांतील पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत आंदोलन पार पडले. महाराष्ट्रातून मध्य महाराष्ट्र प्रांताचे अध्यक्ष बाळासाहेब औटी यांच्या नेतृत्वाखालकार्यकर्त्यांनी सहभाग नोंदविला. "एमआरपी धोका आहे – नया कानून बनाओ" असा संदेश असलेल्या टोप्यांनी महाराष्ट्राच्या शिष्टमंडळाने विशेष लक्ष वेधून घेतले..'एमआरपी नव्हे, वाजवी किंमत हवी', 'ग्राहकांचा हक्क – पारदर्शक दर', 'ग्राहकांची लूट बंद करा" अशा घोषणांनी जंतर-मंतर परिसर दणाणून गेला. यावेळी बाळासाहेब औटी यांनी ग्राहकाला वस्तूच्या किंमतीबाबत संपूर्ण माहिती मिळणे हा त्याचा मूलभूत अधिकार असल्याचे सांगत उत्पादन खर्च, कर, वितरण खर्च, व्यापारी मार्जिन व अंतिम विक्री किंमत यामध्ये पारदर्शकता असण्याची आवश्यकता व्यक्त केली..अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीने केंद्र सरकारकडे विद्यमान एमआरपी व्यवस्थेचे राष्ट्रीय पातळीवर पुनरावलोकन, प्रत्येक उत्पादनावर प्रथम विक्री किंमत दर्शविणे बंधनकारक करणे, भ्रामक सवलतींवर नियंत्रण, स्वतंत्र वैधानिक प्राधिकरणाची स्थापना आणि ग्राहकहितासाठी नवीन मूल्य निर्धारण कायदा करण्यासह विविध मागण्या मांडल्या..या आंदोलनाच्या माध्यमातून पंतप्रधान, केंद्रीय अर्थमंत्री आणि केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्र्यांना सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले. ग्राहकहिताच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय न झाल्यास देशभरात व्यापक जनजागृती, हस्ताक्षर मोहीम आणि लोकशाही मार्गाने आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीने दिला..दृष्टीक्षेप -● जंतर-मंतर येथे अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे राष्ट्रीय सत्याग्रह आंदोलन● देशभरातून शेकडो कार्यकर्त्यांचा सहभाग● बाळासाहेब औटी यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रातून ५०० कार्यकर्ते उपस्थित● विद्यमान एमआरपी व्यवस्थेच्या पुनरावलोकनाची मागणी● ग्राहकहितासाठी नवीन मूल्य निर्धारण कायदा करण्याची मागणी● पंतप्रधान, अर्थमंत्री व ग्राहक व्यवहार मंत्र्यांना निवेदन सादर● मागण्या मान्य न झाल्यास देशव्यापी जनजागृती व आंदोलनाचा इशारा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.