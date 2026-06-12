पुणे

Manchar News : नवी दिल्लीत जंतर-मंतरवर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचा एमआरपीविरोधी राष्ट्रीय सत्याग्रह; महाराष्ट्रातील कार्यकर्त्यांचा सहभाग

अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीच्या वतीने शुक्रवारी (ता. १२) नवी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे राष्ट्रीय सत्याग्रह व धरणे आंदोलन करण्यात आले.
Akhil Bharatiya Grahak Panchayat Holds National Satyagraha Against MRP

Akhil Bharatiya Grahak Panchayat Holds National Satyagraha Against MRP

sakal

डी. के. वळसे पाटील
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मंचर - देशातील ग्राहकांना न्यायसंगत, पारदर्शक व वाजवी किंमत मिळावी, यासाठी विद्यमान एमआरपी (मॅक्सिमम रिटेल प्राइस) व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करण्याच्या मागणीसाठी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीच्या वतीने शुक्रवारी (ता. १२) नवी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे राष्ट्रीय सत्याग्रह व धरणे आंदोलन करण्यात आले. देशातील विविध राज्यांमधून आलेल्या शेकडो कार्यकर्त्यांनी या आंदोलनात सहभाग घेतला.

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