अकलुज नगरपरिषदेतील विजयाबद्दल शिलेदारांचा राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्यावतीने सत्कार
अकलूज ः नगरपरिषदेतील विजयाबद्दल विजयसिंह मोहिते-पाटील, खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील, जयसिंह मोहिते-पाटील यांचा सत्कार करताना सूरज देशमुख व अन्य.
अकलूजच्या यशाबद्दल देशमुख यांच्याकडून मोहिते-पाटील यांचा सत्कार
टेंभुर्णी, ता. २ : अकलूज नगरपरिषदेमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने मिळवलेल्या यशाचे शिलेदार माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील, खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील यांचा सत्कार राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या वतीने जिल्हाध्यक्ष सूरज देशमुख व रावसाहेब देशमुख यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.
अकलूज नगरपरिषदेत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने नगराध्यक्षपदासह २२ जागा जिंकल्याबद्दल या विजयाचे मुख्य शिलेदार विजयसिंह मोहिते-पाटील, खासदार धैर्यशील मोहिते- पाटील, सहकार महर्षी शंकरराव मोहिते-पाटील सहकारी साखर कारखान्याचे चेअरमन जयसिंह मोहिते-पाटील यांचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी टेंभुर्णीचे माजी ग्रामपंचायत सदस्य सोमनाथ कदम, गोरख देशमुख, महादेव जगताप, ग्रामपंचायत सदस्य शैलेश ओहोळ, अप्पासाहेब हवलदार, यशपाल लोंढे, सुरेश देशमुख, अशोक वाघमारे, नागेश माळी, साहिल ताबे, विजय खरात, गणेश सरवदे, शारंग गायकवाड, समीर नाईकनवरे, बालाजी धुमाळ, स्वप्नील थोरात, रणजित अटकळे, श्रीधर भोसले, शिवाजी निचीते, समाधान जगताप, आशिष लोंढे, आकाश सुतार उपस्थित होते.
