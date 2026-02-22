पुणे

Pune News: विमानातून विद्यार्थ्यांना सायन्स सिटीची सैर; पुरंदरमधील ६० जणांना अक्षरसृष्टी संस्थेमार्फत सहलीचा आनंद!

माळशिरस : पुरंदर तालुक्यामधील डोंगर भागातील जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थ्यांची अक्षरसृष्टी संस्थेच्या मदतीने मोफत विमान प्रवासाद्वारे सायन्स सिटी अहमदाबाद, गुजरात येथे शैक्षणिक सहल नेण्यात आली होती. यावेळी विद्यार्थ्यांना गुजरात, अहमदाबादमधील नेचर पार्क, मोदी स्टेडियम, अक्षरधाम लाइट शो, सायन्स सिटी आदी महत्त्वाची ठिकाणे दाखवली.

