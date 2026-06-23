ओगलेवाडी ः सदाशिव गडकरी, सदाशिव प्रेमी, अक्षय केसकर यांची उपविभागीय पोलीस अधिकारीपदी निवड झाल्याबद्दल सदाशिव गडावर सदाशिव गडकरी यांच्यामार्फत सत्कार केला.

सदाशिवगड प्रेमींकडून
अक्षय केसकरचा गौरव
ओगलेवाडी, ता. २३ ः सदाशिवगड प्रेमी अक्षय केसकर यांची पोलिस उपअधीक्षकपदी निवड झाल्याबद्दल सदाशिव गडावर सदाशिव गडकरी यांच्यामार्फत सत्कार केला.
गजानन सोसायटीतील अक्षय केसकर हे महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत उत्तीर्ण झाले असून, त्यांची पोलीस उपअधीक्षकपदी निवड झाली आहे. त्याबद्दल गडकरींनी त्यांचा सत्कार केला. यावेळी राजेश शहा, डाॅ. अमित देशमुख, ॲड. संजय काळभोर, ॲड. वसंतराव मोहिते, जयवंत गायकवाड, लालासो जगताप, अनिल काशीद, पैलवान विठ्ठलराव मुळीक, शिवराज माने, सागर डुबल, धनंजय होणगेकर, रामचंद्र शेडगे, श्रीधर कलबुर्गी, जयेश खंडेलवाल, हरीश ओसवाल, आबा लोकरे, नरेंद्र मुळीक, भूपेंद्र मेहता आदी उपस्थित होते.
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ओगलेवाडी ः अक्षय केसकर यांच्या सत्कारप्रसंगी गडकरी.
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