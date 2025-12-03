Alaknanda Galaxy : पुण्यातील 'एनसीआरए'च्या खगोलशास्त्रज्ञांचे ऐतिहासिक संशोधन; १२ अब्ज प्रकाशवर्षे दूरची ‘अलकनंदा’ दीर्घिका शोध

पुणे : महास्फोटानंतर १.५ अब्ज वर्षांनी पूर्णत: विकसित झालेली, आपल्यापासून १२ अब्ज प्रकाशवर्षे दूर असलेली अन् आपल्याच आकाशगंगेसारखी दिसणारी नवीन ‘अलकनंदा’ ही दीर्घिका भारतीय खगोलशास्त्रज्ञांनी शोधली आहे. ‘नासा’च्या जेम्स वेब टेलिस्कोपचा वापर करून या खगोलशास्त्रज्ञांनी सर्वांत दूरच्या सर्पिल दीर्घिकांपैकी एक असणारी ही नवीन दीर्घिका शोधून काढली आहे..पुण्यातील टाटा मूलभूत संशोधन संस्थेच्या राष्ट्रीय रेडिओ खगोलभौतिकी केंद्रातील संशोधक राशी जैन आणि योगेश वाडदेकर यांनी हा शोध लावला. हे संशोधन युरोपमधील खगोलशास्त्र जर्नल ‘ॲस्ट्रोनॉमी अँड ॲस्ट्रोफिजिक्स’मध्ये प्रकाशित झाले आहे. ‘अलकनंदा’ या सर्पिल दीर्घिकेचा प्रकाश आपल्यापर्यंत पोचण्यासाठी १२ अब्ज वर्षांपेक्षा जास्त वेळ लागला आहे. प्रचंड वस्तुमान असलेली, ताऱ्यांची वेगाने निर्मितीकरणारी आणि परिपूर्ण रचना असलेली ही दीर्घिका आहे. ही दीर्घिका आकाशाच्या दक्षिणेकडील शिल्पकार नक्षत्रात स्थित आहे. तिचा कोनीय आकार (सुमारे १.५ आर्कसेकंद) खूप लहान आहे. तीन किलोमीटरवरून एक रुपयाचे नाणे जसे दिसेल, तेवढा या दीर्घिकेचा आकार टेलिस्कोपमधून दिसतो..Mumbai Crime: आधी मिठी, गाल ओढून चावण्याचा प्रयत्न, नंतर गुप्तांगाला...; ६० वर्षीय नराधमाचे चिमुकल्यासोबत नको ते कृत्य; मुंबईत खळबळ.‘‘अलकनंदा आणि इतर प्रारंभिक सर्पिल दीर्घिकांचा शोध असे सूचित करतो, की दीर्घिका परिपक्वतेसाठीच्या वैश्विक कालरेषेला पुनरावृत्तीची आवश्यकता आहे. अवकाशात अधिकाधिक दूरवर निरीक्षण केल्यास अलकनंदासारख्या दीर्घिका नक्कीच शोधल्या जातील. परंतु, अलकनंदा ही वैशिष्ट्यपूर्ण भव्य रचना सर्पिल भुजा दर्शविणारी सर्वांत दूरवरची चकती दीर्घिका आहे,’’ असे प्रा. वाडदेकर यांनी सांगितले.‘अलकनंदा’ हे नाव का?‘अलकनंदा’ आणि ‘मंदाकिनी’ हिमालयातील पवित्र नद्या मानल्या जातात. ‘मंदाकिनी’ हे भारतीयांनी आपल्या आकाशगंगेला दिलेले नाव आहे. ‘अलकनंदा’ ही सुमारे १२ अब्ज प्रकाशवर्षे दूर असलेली सर्पिल दीर्घिका आहे. आपल्या आकाशगंगेप्रमाणेच तिची एक भव्य सर्पिल रचना आहे. अलकनंदा ही मंदाकिनी नदीची भगिनी नदी आहे. म्हणून या दूरच्या सर्पिल दीर्घिकेचे नाव ‘अलकनंदा’ नदीच्या नावावर ठेवणे योग्य वाटले, म्हणून या नव्याने शोध लावलेल्या दीर्घिकेला ‘अलकनंदा’ हे नाव दिले आहे, असे राशी जैन यांनी स्पष्ट केले..‘अलकनंदा’चे गुणधर्म निश्चित करण्यासाठी अत्याधुनिक वर्णक्रमीय ऊर्जा वितरण प्रारूप वापरण्यात आले. ‘अलकनंदा’मध्ये धुलिकणांचे प्रमाण मध्यम आहे. तिचे वस्तुमान-भारित वय केवळ १९९ दशलक्ष वर्षे आहे. या दूरच्या सर्पिल आकाशगंगेचे नाव ‘अलकनंदा’ ठेवून, संशोधकांना भारताच्या सांस्कृतिक वारशाचा आणि आपल्या आकाशगंगेशी तिच्या साम्याचा सन्मान करायचा आहे.- प्रा. योगेश वाडदेकर, संशोधक, राष्ट्रीय रेडिओ खगोलभौतिकी केंद्र, टाटा मूलभूत संशोधन संस्था.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.