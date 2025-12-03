पुणे

Alaknanda Galaxy : पुण्यातील 'एनसीआरए'च्या खगोलशास्त्रज्ञांचे ऐतिहासिक संशोधन; १२ अब्ज प्रकाशवर्षे दूरची ‘अलकनंदा’ दीर्घिका शोध

Indian Scientists Discover Alaknanda Galaxy : पुण्यातील 'एनसीआरए'मधील भारतीय खगोलशास्त्रज्ञांनी 'जेम्स वेब टेलिस्कोप'च्या मदतीने आपल्या आकाशगंगेसारखी दिसणारी, 12 अब्ज प्रकाशवर्षे दूर असलेली 'अलकनंदा' नावाची नवीन सर्पिल दीर्घिका शोधली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : महास्फोटानंतर १.५ अब्ज वर्षांनी पूर्णत: विकसित झालेली, आपल्यापासून १२ अब्ज प्रकाशवर्षे दूर असलेली अन् आपल्याच आकाशगंगेसारखी दिसणारी नवीन ‘अलकनंदा’ ही दीर्घिका भारतीय खगोलशास्त्रज्ञांनी शोधली आहे. ‘नासा’च्या जेम्स वेब टेलिस्कोपचा वापर करून या खगोलशास्त्रज्ञांनी सर्वांत दूरच्या सर्पिल दीर्घिकांपैकी एक असणारी ही नवीन दीर्घिका शोधून काढली आहे.

