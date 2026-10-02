Alandi News : विनर्स अकॅडमीवर नगरपरिषदेची कारवाई; इमारत सील

आळंदी - दिवेआगर येथे आळंदीहून सहलीसाठी गेलेल्या आठ विद्यार्थ्यांच्या दुर्दैवी मृत्यूच्या पार्श्वभूमीवर आळंदी नगरपरिषदेने शहरातील विनर्स अकॅडमी कोचिंग क्लासेस आस्थापनांची पाहणी केल्यानंतर ती परवानगीविना सुरू असल्याचे निदर्शनास आले. नगरपरिषदेकडून आवश्यक व्यवसाय परवाना, ना-हरकत प्रमाणपत्र घेतल्याचे नगरपरिषदेच्या अभिलेखावरून दिसून आले नाही. परिणामी आज मिळकत सील करण्याची कारवाई नगरपरिषदेच्या कर संकलन विभागाकडून करण्यात आली..या अनुषंगाने आळंदी नगरपरिषदेच्या पथकाने विनर्स अकॅडमीच्या इमारतीची प्रत्यक्ष पाहणी केली. पाहणीदरम्यान संतोषीमाता मंदिरासमोरील आवारी हॉस्पिटल जवळच्या नारायण हरिभाऊ धस यांच्या मालकीच्या मिळकतीमध्ये विनर्स अकॅडमी कोचिंग क्लासेस सुरू असल्याचे निदर्शनास आले. व्यवसाय करताना नगरपरिषदेकडून आवश्यक व्यवसाय परवाना / ना-हरकत प्रमाणपत्र घेतल्याचे नगरपरिषदेच्या अभिलेखावरून निदर्शनास आले नाही. त्यामुळे लागू असलेल्या कायदे व नियमांनुसार आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले..त्यानुसार मुख्याधिकारी माधव खांडेकर यांच्या आदेशानुसार कर विभाग प्रमुख सीमा चारभाने यांच्या नेतृत्वाखाली नगरपरिषदेच्या पथकाने विनर्स अकॅडमीची सदर मिळकत सील करण्याची कार्यवाही केली. या कारवाईदरम्यान पोलीस प्रशासनाचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.याबाबत मुख्याधिकारी माधव खांडेकर यांनी सांगितले, 'सदर कार्यवाही ही संबंधित आस्थापनांनी आवश्यक परवानग्या व नियमांचे पालन करावे तसेच नगरपरिषदेकडून लागू असलेल्या कायदेशीर तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याच्या अनुषंगाने करण्यात आली आहे.".दरम्यान विनर्स अकॅडमी कोचिंग क्लास नगरपरिषदेने सील केला असल्याने ज्या विद्यार्थ्यांनी अकॅडमी मध्ये पैसे मोजले त्यांच्या आर्थिक नुकसानी बाबत काय निर्णय घेणार याकडे आता लक्ष लागले आहे.नगरपरिषद हद्दीमध्ये 22 शाळा आणि ट्युशन्स मोजक्याच नोंदणीकृत आहेत. वारकरी पद्धतीचे शिक्षण देणाऱ्या 169 शाळांची नोंदणी नगर परिषदेत आहे बाकी शाळांची नोंदणी अद्याप केलेली नाही. खाजगी क्लासेस सिंह नोंदणी करण्यासाठी क्लास चालक नगर परिषदेकडे येत नसल्याचे चित्र आहे..परिषदेने दोन वर्षांपूर्वी याबाबत सर्वे केला होता. मात्र सर्वे नंतरही काही संस्था उदयास आल्या. त्यांनीही नगरपरिषदेकडून अशी परवानगी घेतली नसल्याचे चित्र आहे. यामुळे पुनर सर्व खाजगी शाळा क्लासेस आणि वारकरी शिक्षण संस्थांचा करण्यात येणार आहे. यामध्ये परवानगी किंवा नोंदणी नसेल तर त्या संस्था बंद केल्या जातील असे पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.