Alandi Palakhi: आळंदी देवस्थान आक्रमक भूमिकेत; पुणे मुक्कामाबाबत अंतिम निर्णय १३ मे नंतर, प्रशासन-देवस्थान समन्वयानंतर वेळापत्रक जाहीर होणार!

आळंदी : ''आषाढी वारीतील वारकरी, दर्शनासाठी येणारा भाविक केंद्रबिंदू मानून भवानी पेठ पालखी विठोबा मंदिरातील सोयी-सुविधांबाबत प्रशासनाने लेखी अहवाल दिल्यानंतरच १३ मे रोजी आळंदीत दिंडी समाज संघटना, फडकरी-मानकरी यांच्यासोबत बैठक घेतली जाणार आहे. यानंतर पुण्यातील मुक्काम आणि पालखी सोहळ्याचे वेळापत्रक जाहीर केले जाणार आहे,'' अशी माहिती आळंदी देवस्थानचे पालखी सोहळाप्रमुख ॲड. राजेंद्र उमाप आणि विश्वस्त चैतन्य महाराज कबीर यांनी दिली..भवानी पेठेतील पालखी विठोबा मंदिर परिसराची पाहणी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, आमदार हेमंत रासने, पुण्याच्या महापौर मंजूषा नागपुरे, आळंदी देवस्थानचे पालखी सोहळा प्रमुख ॲड. राजेंद्र उमाप, प्रमुख विश्वस्त डॉ. भावार्थ देखणे, योगी निरंजननाथ, चैतन्य महाराज कबीर, ॲड. रोहिणी पवार, पुरुषोत्तम महाराज पाटील, राजेंद्र आरफळकर, भाऊ महाराज फुरसुंगीकर, नगरसेवक विशाल धनवडे यांच्यासह प्रशासकीय अधिकारी आणि पदाधिकारी यांनी संयुक्तपणे केली. त्यानंतर देवस्थानने भूमिका जाहीर केली..ॲड. उमाप, कबीर महाराज यांनी सांगितले, ''संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळ्यातील पालखी विठोबा मंदिरातील जागा अपुरी आहे. आज पाहणी केली. तर ३१ मे पर्यंत पालखी विठोबा मंदिर परिसरातील तीन ते चार इमारती ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, असे महापालिकेने सांगितले आहे. अन्य सुविधाही पुरविणार असल्याचे सांगितले. .मात्र, याबाबत लेखी आश्वासन मिळाल्यानंतरच मुक्कामाचा निर्णय घेतला जाणार आहे. निर्णयाबाबतच्या तारखा यापूर्वी दोन वेळा पुढे ढकलण्यात आल्या. त्यामुळे पुणे महापालिका आणि जिल्हा प्रशासनाने सुविधांबाबत ३१ मे पर्यंत सर्व कार्यवाही पूर्ण होईल, असे आश्वासन दिले आहे.मात्र, सविस्तर लेखी मिळाल्यानंतर ते आळंदीतील दिंडी समाज संघटना फडकरी मानकरी यांच्यापुढे १३ मे रोजी बैठकीत मांडले जाणार आहे. तेथील चर्चेअंती पुणे मुक्कामाचे ठिकाण आणि पालखी वेळापत्रकाचा अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.''..'...तर अन्य पर्यायांचा विचार'''पालखी सोहळ्यात महिला वारकऱ्यांना विशेष सुविधा मिळावी. अंतर्गत रस्त्यांवर पुरेशा फिरत्या शौचालयांची सुविधा असावी, तसेच जर्मन हँगर मंडप वीस ठिकाणी असावेत. पालखी विठोबा मंदिरात सुविधांबाबत योग्य ती कार्यवाही न झाल्यास पुण्यातील बाबूराव सणस मैदानाचा पर्यायाचा विचार मुक्कामासाठी आळंदी देवस्थान करीत आहे,'' अशी माहिती ॲड. उमाप यांनी दिली, तसेच पालखीमार्गावरील अन्य सुविधांबाबत जिल्हाधिकारी डुडी यांच्यासमवेत अकरा मे रोजी देवस्थानची बैठक होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.