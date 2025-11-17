Alandi Rathotsav : माउली नामाचा अखंड गजर! द्वादशीनिमित्त चांदीच्या मुखवट्याचा रथोत्सव आळंदीत संपन्न; वारकऱ्यांनी सोहळा डोळ्यात साठवला

आळंदी : लाकडी रथात माउलींचा चांदीचा मुखवटा ठेवून सजवलेले रूप डोळ्यात साठवीत खांद्यावर भगव्या पताका घेतलेल्या वारकऱ्यांनी माउली नामाचा अखंड गजर केला. वारकऱ्यांनी गोपाळपुरा येथून लाकडी रथ हाताने ओढत नगरप्रदक्षिणेसाठी पुढे नेला. द्वादशीनिमित्त काढलेल्या रथोत्सवाचे दर्शन घेत भाविकांनी हा सोहळा डोळ्यात साठविला. .दुपारी तीन वाजता माऊलींचा चांदीचा मुखवटा पालखीमध्ये ठेवून नगरप्रदक्षिणेसाठी पालखी देऊळवाड्याबाहेर पडली. गोपाळकृष्ण मंदिरापाशी सुवासिनींनी माउलींचे औक्षण केल्यानंतर रथोत्सव सोहळ्यास सुरुवात झाली. पुजारी राजाभाऊ चौधरी, दत्तोपंत केसरी आणि अमोल गांधी यांनी माउलींचा चांदीचा मुखवटा सजविला. सायंकाळी साडेपाच वाजता रथ नगर प्रदक्षिणेसाठी आळंदीकरांनी हाताने ओढत पुढे नेला. .Solapur Crime: 'पानगावात घरफोडी; ४ लाखांचा ऐवज लंपास', कुटुंबीय घराला कुलूप लावून शेतामध्ये चाेरट्यांनी डाव साधला...यावेळी ‘माउली माउलीं’चा गजर झाला. प्रदक्षिणा मार्गावर दुतर्फा वारकऱ्यांनी दर्शनासाठी गर्दी केली होती. ठिकठिकाणी रांगोळीच्या पायघड्या आणि पुष्पवृष्टी रथावर करण्यात येत होती. रथाला विद्युत रोषणाई करण्यात आली होती. नगर प्रदक्षिणा पूर्ण झाल्यानंतर रात्री आठच्या दरम्यान देऊळवाड्यामध्ये धुपारती करण्यात आली. नगरप्रदक्षिणेवेळी आळंदी देवस्थानचे प्रमुख विश्वस्त योगी निरंजननाथ, ॲड. राजेंद्र उमाप, डॉ. भावार्थ देखणे, चैतन्य महाराज कबीर, ॲड. रोहिणी पवार, पुरुषोत्तम महाराज पाटील, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक भीमा नरके, रामभाऊ चोपदार यांची उपस्थिती होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.