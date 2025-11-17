पुणे

Alandi Rathotsav : माउली नामाचा अखंड गजर! द्वादशीनिमित्त चांदीच्या मुखवट्याचा रथोत्सव आळंदीत संपन्न; वारकऱ्यांनी सोहळा डोळ्यात साठवला

Alandi Rathotsav Ceremony Concluded : लाकडी रथात माउलींचा चांदीचा मुखवटा ठेवून सजवलेले रूप डोळ्यात साठवीत खांद्यावर भगव्या पताका घेतलेल्या वारकऱ्यांनी माउली नामाचा अखंड गजर केला.
सकाळ वृत्तसेवा
आळंदी : लाकडी रथात माउलींचा चांदीचा मुखवटा ठेवून सजवलेले रूप डोळ्यात साठवीत खांद्यावर भगव्या पताका घेतलेल्या वारकऱ्यांनी माउली नामाचा अखंड गजर केला. वारकऱ्यांनी गोपाळपुरा येथून लाकडी रथ हाताने ओढत नगरप्रदक्षिणेसाठी पुढे नेला. द्वादशीनिमित्त काढलेल्या रथोत्सवाचे दर्शन घेत भाविकांनी हा सोहळा डोळ्यात साठविला.

