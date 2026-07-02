Aashadhi Wari: आषाढी वारीसाठी आळंदी सज्ज! दोन दिवसांत सर्व प्रलंबित कामे पूर्ण करण्याचे आदेश; वारीपूर्व तयारीला अंतिम वेग

आळंदी: आळंदी शहरातील तसेच आळंदीकडे येणाऱ्या रस्त्यांची प्रलंबित कामे दोन दिवसांत पूर्ण करावीत. वारीसाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून 10 एमएलडी पाणी उपलब्ध केले जाईल. वारीचे एलईडी स्क्रीनद्वारे थेट प्रक्षेपणाची व्यवस्था शहरातील विविध चार ठिकाणी करण्यात आली आहे. सर्व शासकीय यंत्रणांनी उर्वरित दोन दिवसांत भाविकांना पुरविण्यात येणाऱ्या सोयी-सुविधा पूर्ण कराव्यात, असे आदेश प्रांताधिकारी अनिल धोंडे आणि आमदार बाबाजी काळे यांनी दिले..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...उपविभागीय अधिकारी अनिल दौंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली आळंदी नगरपरिषद मध्ये झालेल्या बैठकीमध्ये शासकीय यंत्रणेचा वारी च्या तयारीचा अंतिम आढावा घेताना आमदार बाबाजी काळे, नगराध्यक्ष प्रशांत कुऱ्हाडे, यात्रा समिती सभापती पूजा घुंडरे, पोलीस उपायुक्त मारुती जगताप, पालखी सोहळा प्रमुख अॅड. राजेंद्र उमाप, डी. डी. भोसले, नगरसेवक, नगरसेविका आणि विविध शासकीय अधिकारी यांची उपस्थिती होती..प्रांताधिकारी अनिल दौंडे यांनी सांगितले, अतिरिक्त वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध ठेवाव्यात. चोरी, पाकीटमारी व वाहतूक नियंत्रणासाठी विशेष पोलीस बंदोबस्त ठेवावा. तात्पुरत्या वीज जोडण्यांमध्ये संपूर्ण सुरक्षा पाळावी. एस.टी. स्टँड परिसरातील झालेल्या चिखलाचे निराकरण काम तातडीने पूर्ण करावे. सर्व विभागांनी परस्पर समन्वयाने कार्य करून आषाढी पालखी प्रस्थान सोहळा सुरक्षित, सुव्यवस्थित व यशस्वीरीत्या पार पाडावा..यावेळी आळंदी नगरपरिषद मुख्याधिकारी माधव खांडेकर यांनी सांगितले, वारी काळात शहरात 1800 मोबाईल शौचालये, 250 स्नानगृहे उपलब्ध राहतील. पोलीस विभागासाठी 20 ठिकाणी मंडप, वॉटर टॉवर, सार्वजनिक उद्घोषणा (PA System) व्यवस्था करण्यात आली आहे. शहरात दोन NDRF पथके 06 जुलैपर्यंत दाखल होतील. चोऱ्यांसारख्या घटनांवर लक्ष ठेवण्यासाठी 130 CCTV कॅमेरे बसविण्याचे काम अंतिम टप्प्यात असून उर्वरित काम दोन दिवसांत पूर्ण होईल. 110 अतिरिक्त फ्लड लाईट्स बसविण्यात आले आहेत..महावितरणचे कनिष्ठ अभियंता संदीप पाटील यांनी सांगितले, वाकलेले विद्युत खांब काढण्यात आले आहेत. मुख्य ट्रान्सफॉर्मर व विद्युत लाईनची दुरुस्ती पूर्ण झाली आहे. आरोग्य विभागाच्या वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. उर्मिला शिंदे यांनी सांगितले, 30 अतिरिक्त राखीव बेड्स व 5 ऑक्सिजन बेड्स वारीत तात्काळ सेवा देण्यासाठी उपलब्ध ठेवले आहेत..Social Harmony: धर्मापलीकडची माणुसकी! मुस्लिम युवकाच्या वडाची वटसावित्रीला पूजा, गंगापूरमधील वटसावित्री उत्सव ठरला प्रेरणादायी...पोलीस उपायुक्त मारुती जगताप यांनी सांगितले, वारी काळात शहरात प्रवेश करण्यासाठी गॅस पुरवठा वाहनांना विशेष पास देण्यात येतील. अनधिकृत औषध वितरणास प्रतिबंध करावा. सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी ओळखपत्र वापरणे बंधनकारक राहील. डी. डी. भोसले यांनी बैठकीत मागणी केली की, अतिक्रमण हटाव मोहीम राबविणे आणि हॉकर्स झोन निश्चित करणे. अन्न व औषध प्रशासनामार्फत नियमित तपासणी करावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.