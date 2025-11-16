पुणे

Alandi Wari : आळंदीत कार्तिकीला अडीच लाख भाविक, मंगलमय वातावरणात माउलींच्या समाधीवर अभिषेक; इंद्रायणी तीरी भक्तीचा पूर

Pavman Abhishek at Sant Dnyaneshwar Samadhi : आळंदी येथे कार्तिक एकादशीच्या निमित्ताने सुमारे अडीच लाख भाविकांच्या उपस्थितीत माउलींच्या समाधीवर सनईचे मंजूळ स्वर आणि मंत्रघोषाच्या मंगलमय वातावरणात पवमान अभिषेक संपन्न झाला, ज्यामुळे इंद्रायणीचा काठ वारकऱ्यांनी फुलून गेला होता.
Pavman Abhishek at Sant Dnyaneshwar Samadhi

Pavman Abhishek at Sant Dnyaneshwar Samadhi

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

आळंदी : सनईचे मंजूळ स्वर... माउलीनामाचा अखंड जयघोष... भाविकांच्या समाधीकडे खिळलेल्या नजरा... अकरा ब्रह्मवृंदांच्या साथीत केलेला मंत्रघोष... अशा मंगलमय वातावरणात माउलींच्या समाधीवर शनिवारी (ता. १५) पहाटे एकादशीनिमित्त पवमान अभिषेक करण्यात आला. राज्यभरातून आलेल्या अडीच लाख भाविकांनी आपली वारी अलंकापुरीत माउलींच्या चरणी रुजू केली. दरवर्षीच्या तुलनेत यंदा भाविकांची संख्या काही प्रमाणात कमी होती.

Loading content, please wait...
festival
alandi
wari
Sant Dnyaneshwar Maharaj
History

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com