Alandi Wari : आळंदीत कार्तिकीला अडीच लाख भाविक, मंगलमय वातावरणात माउलींच्या समाधीवर अभिषेक; इंद्रायणी तीरी भक्तीचा पूर

आळंदी : सनईचे मंजूळ स्वर... माउलीनामाचा अखंड जयघोष... भाविकांच्या समाधीकडे खिळलेल्या नजरा... अकरा ब्रह्मवृंदांच्या साथीत केलेला मंत्रघोष... अशा मंगलमय वातावरणात माउलींच्या समाधीवर शनिवारी (ता. १५) पहाटे एकादशीनिमित्त पवमान अभिषेक करण्यात आला. राज्यभरातून आलेल्या अडीच लाख भाविकांनी आपली वारी अलंकापुरीत माउलींच्या चरणी रुजू केली. दरवर्षीच्या तुलनेत यंदा भाविकांची संख्या काही प्रमाणात कमी होती..माउलींच्या संजीवन समाधी सोहळ्यानिमित्त भरणाऱ्या कार्तिक वारी सोहळ्यासाठी आलेल्या वारकऱ्यांमुळे इंद्रायणीचा काठ फुलला होता. एकादशीच्या महापूजेसाठी मध्यरात्री साडेअकरा वाजता दर्शनाची रांग बंद करण्यात आली. स्वयंसेवक आणि पुजाऱ्यांनी देऊळवाड्यातील गाभारा स्वच्छ धुऊन घेतला. घंटानाद झाल्यानंतर मंदार जोशी आणि विजय कुलकर्णी यांच्या पौरोहित्याखाली अकरा ब्रह्मवृंदांच्या साथीत सव्वाबारा ते दीड वाजेपर्यंत माउलींना अभिषेक घालण्यात आला. या वेळी सिद्धेश्वर मंदिरातही रुद्राभिषेक करण्यात आला. .Nashik Crime : इंदिरानगरमध्ये 'बंटी-बबली'ची जोडी गजाआड; घर विक्रीचे आमिष दाखवून तब्बल ९३ लाख रुपयांची फसवणूक!.माउलींना पंचामृत, पवमान अभिषेक घालण्यात आला. माउलींचा चांदीचा मुखवटा समाधीवर ठेवून सजविण्यात आला. त्यानंतर आरती झाली. आळंदी देवस्थानचे प्रमुख विश्वस्त योगी निरंजननाथ, ॲड. राजेंद्र उमाप, डॉ. भावार्थ देखणे, चैतन्य महाराज कबीर, ॲड. रोहिणी पवार, पुरुषोत्तम महाराज पाटील, ज्ञानेश्वर वीर, रामभाऊ चोपदार, बाळासाहेब चोपदार यांची उपस्थिती होती.देवस्थानच्या वतीने मानकरी पुजारी यांना नारळ प्रसाद दिला. पावणे दोनच्या सुमारास निमंत्रित, विशेष निमंत्रित, पासधारक दर्शनासाठी सोडण्यात आले. त्यानंतर भाविकांची दर्शनाची रांग सुरू झाली. माउलींच्या समाधीची पवमान पूजा दीड तासात पूर्ण झाली. देवस्थानच्या विश्वस्तांनी केलेल्या नियोजनामुळे भाविकांना पहाटे लवकर दर्शनाची सोय झाली..ठाण्याच्या भेरे दांपत्याला मानकार्तिक एकादशीला मध्यरात्री पवमान अभिषेक पूजा दर्शनासाठी दरवर्षी दर्शन रांगेत उभ्या असलेल्या पहिल्या दांपत्याला आळंदी देवस्थानकडून मान दिला जातो. यंदा हा मान रांगेतील सर्वप्रथम असलेले दांपत्य शंकर भेरे (वय ८०) आणि त्यांच्या पत्नी निर्मळा भेरे (वय ७०) यांना मिळाला. हे दांपत्य ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर तालुक्यातील सावरोली बुद्रुक येथील शेतकरी कुटुंब आहे. दर महिन्याला दोघेजण वारी करतात. शुक्रवारी रात्री नऊ वाजता ते रांगेत उभे राहिले होते. देऊळवाड्याच्या प्रवेशद्वारावर पहिला वारकरी म्हणून पूजेस बसण्याचा त्यांना मान मिळाला..माउलींच्या पालखी दर्शनाला गर्दीशनिवारी दुपारी एक वाजता माउलींची पालखी नगरप्रदक्षिणेसाठी देऊळवाड्यातून बाहेर पडली. दुपारी सव्वातीनच्या दरम्यान हजेरी मारुती मंदिरात पालखी थांबली. या वेळी आळंदीकर आणि वारकऱ्यांनी दर्शनासाठी गर्दी केली होती. नगरप्रदक्षिणा करून माउलींची पालखी रात्री आठच्या सुमारास देऊळवाड्यात परतली. रविवारी (ता. १६) द्वादशीनिमित्त सायंकाळी माउलींचा रथोत्सव होणार आहे..