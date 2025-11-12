पुणे

Alandi Kartiki Ekadashi : माऊलींच्या जयघोषात आळंदीत कार्तिकी वारीला सुरुवात; हैबतबाबांच्या पायरीपूजनाने सोहळ्याचा 'श्रीगणेशा'

Alandi's Kartiki Wari Commences : संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या संजीवन समाधी दिनानिमित्त आळंदी येथे बुधवारी (१२ नोव्हेंबर) गुरू हैबतबाबांच्या पायरीपूजनाने कार्तिकी वारी सोहळ्याला प्रारंभ झाला असून, शनिवारी (१५ नोव्हेंबर) मुख्य कार्तिकी एकादशीचा सोहळा आणि माऊलींच्या पालखीची नगरप्रदक्षिणा होणार आहे.
आळंदी : संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या संजीवन समाधी दिन सोहळ्यानिमित्त भरणाऱ्या आळंदीतील कार्तिकी वारीस बुधवारी (ता. १२) गुरू हैबतबाबांच्या पायरीपूजनाने देऊळ वाड्याच्या महाद्वारात प्रारंभ होईल. दरम्यान, अलंकापुरी वैष्णवांनी गजबजली आहे.

