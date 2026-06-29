Alandi Property Tax: आळंदीतील चतुर्थ वार्षिक करवाढीवर 748 हरकती; उद्या नगरपरिषदेत दिवसभर सुनावणी

आळंदी : आळंदी नगरपरिषदेमार्फत सध्या शहरातील नागरिकांना सन 2026 ते 2030 यासाठी चतुर्थ वार्षिक करवाढीच्या पाठवलेल्या नोटिसांवर आळंदी शहरातून 748 हरकती प्राप्त झाल्या आहेत. शहरातील मिळकतधारकांकडून आलेल्या हरकतींवर आळंदी नगरपरिषदेत सुनावणी उद्या मंगळवारी (ता. 30) सकाळी दहा ते सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत नगरपरिषद कार्यालयामध्ये होणार आहे. ही सुनावणी पुणे नगररचना विभागाचे उपसंचालक, सहाय्यक संचालक, नगरपरिषद मुख्याधिकारी आणि नगराध्यक्ष यांच्या उपस्थितीमध्ये होणार आहे..आळंदी नगरपरिषदेची चतुर्थ वार्षिक करवाढ मागील काही वर्षांत झालेली नव्हती. यापूर्वी 2017 मध्ये करवाढ झालेली होती. त्यानंतर कोरोना आणि प्रशासकीय राजवट असल्यामुळे करवाढ झाली नाही. मात्र आता राज्य शासनाच्या सूचनेनुसार सन 2022 आणि त्यानंतर दोन वेळा शहरातील इमारतींचे सर्वेक्षण करवाढीच्या अनुषंगाने करण्यात आले. इमारतींचे सुधारित सर्वेक्षण 2025 ला झाले. यामध्ये 3810 मिळकतींमध्ये वाढ झाली. आणि चतुर्थ वार्षिक करवाढ रचनेमध्ये साडेपाच कोटी रुपयांचा कर जास्तीचा गोळा होणार असल्याचा दावा आळंदी नगरपरिषद करत आहे..सध्या आळंदीकर नागरिकांना करवाढीबाबत नोटीस वाटप सुरू आहे, तर या करवाढीवरील आक्षेप आणि हरकतींसाठी एक महिन्याची मुदत दिलेली होती. आलेल्या आक्षेप-हरकतींवर नगरपरिषद कार्यालयात सुनावणी घेतली जाऊन अंतिम करवाढ नागरिकांना कळवली जाणार आहे. चतुर्थ वार्षिक करवाढ रचनेमध्ये पाच कोटी पाच लाख रुपयांचा कर जास्तीचा गोळा होणार आहे. भांडवली मूल्यावर कर पद्धती लागू केली आहे. बिलासोबत इमारतीचे छायाचित्र, मोजमाप दिले आहे..चतुर्थ वार्षिक करवाढीचा नगरपरिषदेला लाभ...1) एकूण प्राप्त हरकती: 7482) हरकत दाखल करण्याची मुदत: कलम 111 ची नोटीस मिळाल्यापासून 30 दिवस.3) हरकतींचे स्वरूप: करवाढ, नाव दुरुस्ती, स्थळ पाहणी इ.4) पुढील कार्यवाही: सुनावणी घेऊन आवश्यक दुरुस्ती करून अंतिम यादी प्रसिद्ध केली जाईल.5) एकूण मिळकती: 10,226 (अंतिम यादीपूर्वी)6) मिळकतींचे वर्गीकरण:- घरगुती – 7,039- व्यापारी – 3,1877) नवीन वाढलेल्या मिळकती: 3,8108) सन 2025–26 आर्थिक वर्षातील एकूण जमा मिळकत कर: ₹8 कोटी 3 लाख 96,7869) चतुर्थ वार्षिक मिळकत कर लागू झाल्यानंतर अपेक्षित उत्पन्नवाढ: अंदाजे ₹5 कोटी 5 लाख 00,000 पर्यंत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.