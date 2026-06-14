Alandi Waste Crisis: आळंदी घनकचरा डेपोवर वारंवार कचरा जाळला; करोडो खर्च असूनही स्वच्छता व सुरक्षा यंत्रणा ठप्प

आळंदी : ओला-सुका कचरा वेगळा केला जात नाही. प्लास्टिक कचऱ्याचे नियोजन नाही. नव्याने आणलेला कचरा पुन्हा जळत्या कचऱ्यावरच टाकून कचरा पेटवला जात असल्याचे गंभीर चित्र आळंदी नगरपरिषदेच्या घनकचरा व्यवस्थापन कचरा डेपोवर दिसून येत आहे. वर्षभरात अनेकदा कचरा पेटल्यामुळे कचरा डेपोवर कचऱ्याची राखच दिसून येते. स्वच्छ भारत अभियान, घनकचरा व्यवस्थापन केवळ कागदावरच रेखाटल्याचे चित्र आहे. पेटलेल्या कचऱ्याला जबाबदार ना ठेकेदार, ना आरोग्य विभाग प्रमुख धरले जात. केवळ करोडो रुपये वर्षाला कचरा व्यवस्थापनासाठी खर्च केले जात असल्याचे चित्र आहे..मात्र, नगरपरिषदेने याबत कोणतीच भूमिका घेतली नाही. कचरा डेपोवर सततच्या धुराच्या प्रदूषणामुळे परिसरातील रहिवाशांना वायुप्रदूषणाचा उपद्रव वाढला आहे.आळंदी नगरपरिषद निवडणूक नुकतीच पार होऊन पाच महिने झाले. नागरिकांना वाटले स्वच्छ, पारदर्शक कारभार सुरू झाला. मात्र पहिले पाढे पंचावन्नप्रमाणे आळंदी नगरपरिषद प्रशासनाचा बेजबाबदारपणा दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. घनकचरा व्यवस्थापनाचा खर्च कागदावर दाखवणे, कचरा व्यवस्थापनावर काम करणाऱ्या ठेकेदारावर नियंत्रण नाही. कचरा व्यवस्थापनाचे कर्मचारी मोकाट फिरत असतात. घनकचरा व्यवस्थापनाच्या सरकारी गायरान जागेत सुरक्षारक्षक नाही, सीसीटीव्ही कॅमेरा नाही, पाण्याची व्यवस्था नाही. त्याचबरोबर आपत्कालीन व्यवस्थेसाठी कचरा डेपोवर कोणतीही यंत्रणा कार्यरत नसल्याचे चित्र आहे. दरवर्षी तीन ते चार कोटींचा खर्च घनकचरा व्यवस्थापनासाठी दाखविला जातो. याचबरोबर कर्मचाऱ्यांचा खर्च वेगळा. नागरिकांच्या कररुपी पैशाची उधळपट्टी करूनही नागरिकांना धुराच्या प्रदूषणास सामोरे जावे लागत असल्याचे चित्र आहे. अशा अनेक कारणांमुळे घनकचरा व्यवस्थापनाचे तीन तेरा मागील वर्षभरात वाजले आहेत..कार्तिकी वारीपासून मुद्दाम कचरा जाळला जातो का, असे चित्र पाहायला मिळत आहे. जळत आहे कचऱ्यावरच नव्याने कचरा आणून लोटला जातो. कचऱ्याचे वर्गीकरण केले जात नाही. शहरातून घंटागाड्या भरून कचरा डेपोला लोटायचे एवढेच काम ठेकेदार करत आहे. घनकचरा डेपोवर नजर जाईल तिकडे केवळ राखच दिसून येते. कचऱ्यापासून खत निर्मितीचा प्रकल्प केवळ कागदावरच आहे..चौकट:1) वर्षभरात वारंवार कचरा जाळला जात आहे.2) कचरा डेपोवर अग्निशमन करण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा कार्यरत नाही. सुरक्षारक्षक नाही.3) सहा महिन्यांपूर्वी कचरा डेपोच्या जागेतून एक टँकर वजा वाहन चोरी गेले. त्याची साधी फिर्यादही पोलीस ठाण्यात दाखल केली नाही.4) दोन अग्निशमन वाहने अजूनही त्यांचा वापर केला जात नाही. अग्निशमन वाहने चालवण्यासाठी प्रशिक्षित कर्मचारी नाही.5) वर्षभरात कचरा जळूनही नगरपरिषदेने साधी एफआयआर दाखल केली नाही.6) घंटागाडी तसेच ट्रॅक्टरचालकांकडे लायसन्स जवळ बाळगत नाही.7) सुरक्षा व्यवस्था शून्य; सीसीटीव्ही नाही, सुरक्षारक्षक नाही.8) प्रवेशद्वाराजवळ असणारी विद्युत डीपी अत्यंत दुरवस्थेत आणि बंद अवस्थेत पडून आहे..याबत मुख्याधिकारी माधव खांडेकर यांनी सांगितले, कुदळवाडी भागातून काही टायरसारख्या अनावश्यक ज्वलनशील वस्तू रात्रीच्या वेळी कचरा डेपोवर आणून टाकतात. याबत फोटो-व्हिडिओ आळंदी पोलीस ठाण्यात पंधरा दिवसांपूर्वीच दिले. मात्र अद्याप कार्यवाही झाली नाही. तर कचरा डेपोचे लाईट बिल 27 लाख रुपये थकले आहे. दर महिन्याला 80 हजार रुपये सरासरी लाईट बिल येते. पुढील आठ दिवसांत अधिकृत कनेक्शन जोडून लाईटची व्यवस्था केली जाईल. कचरा डेपोवर सेक्युरिटी ठेवण्यात आला होता, मात्र काही लोक त्यांना दंडक्याने मारहाण करून हाकलवतात. गेट तोडून टाकतात. पुढील पंधरा दिवसांत सोलर सिस्टीम आणि सीसीटीव्ही बसवले जातील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.