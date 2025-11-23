Pune Election : आळंदीत दोन चुलत भावांमध्ये थेट लढत; तर दुसरीकडे कट्टर विरोधक एकत्र!

आळंदी : निवडणूकमध्ये पैसा प्रतिष्ठा नातेसंबंध कधी जुळतात तर कधी ती पणालाही लावली जातात.स्थानिक स्वरााज्य संस्थांच्या निवडणूकीमध्ये तर अशा गोष्ठी अधिक जोर धरत असल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. आळंदी नगरपरिषद सार्वत्रििक निवडणूकीसाठी प्रभाग दोनमधील खुल्या वर्गासाठी माजी उपनगराध्यक्ष राहिलेले दोन सख्या चुलत भावांमध्ये निवडणूक लागली आहे. तर दुसरीकडे मागील पंचवार्षिक निवडणूकीमध्ये एकमेकांच्या विरोधात टोकाचा प्रचार केला. प्रसंगी मारामारी केली. पोलिस ठाण्यात गुन्ह्याची नोंद झाली. .मात्र यंदाच्यावेळी एकमेकांना साथ देत प्रभाग आठमध्ये सर्वसाधारण महिला गटामध्ये माजी नगराध्यक्ष आणि उद्धव ठाकरे सेनेचे अनेक वर्षे असलेले शहराध्यक्ष रोहिदास तापकीर यांच्या भावजय सुजाता तापकीर यांच्या विरोधात भाजपाचे मागील पंचवार्षिकमध्ये निवडणूक गेलेले आणि माजी उपनगराध्यक्ष सचिन गिलबिले स्वतःच्या पत्निचा उमेदवारी अर्ज मागे घेत बिनविरोध निवडणूक जाण्यासाठी माघार घेतली. यामुळे एकीकडे दोन सखख्या चुलत भावामध्ये निवडणूक तर दुसरीकडे विरोधक एक होत बिनविरोध महिला उमेदवारास प्राधान्य दिल्याचे चित्र दिसून येत आहे. सुजाता तापकीर एकमेव बिनविरोध असल्याने भाजपाचे विजयाचे खाते उघडले असल्याचे चित्र आहे..Satara Politics : दोन्ही राजांचे आवाहन धुडकावले! साताऱ्यात २४ प्रभागांत बंडखोरी; नगराध्यक्षपदासाठी नऊ जणांत लढत.आळंदी नगरपरिषदमध्ये दहा प्रभाग असून एकवीस उमेदवार निवडणून जाणार आहेत. यामध्ये एक ते नऊ प्रभागामध्ये प्रत्येकी दोन तर प्रभाग दहामध्ये तिन सदस्य निवडले जाणार आहेत. नगराध्यक्षपद खुल्या गटासाठी असणार आहे. दरम्यान शुक्रवारी (ता.२१) अर्ज माघारीच्या दिवशी अनेक नाट्यमय़ घडामोडी झाल्या. प्रभाग आठ मधील महिला सर्वसाधारण जागेसाठी सुजाता तापकीर यांची केवळ निवडणून आल्याची घोषणा बाकी राहिली आहे. मागील पंचवार्षिक मध्ये नगराध्यक्षपद भुषविलेले रोहिदास तापकीर आणि नवखे सचिन गिलबिले यांनी एकमेकांच्या विरोधात निवडणूक लढवली. यामध्ये रोहिदास तापकीर यांचा पराभव झाला..आता शेवटच्या क्षणापर्यंत दोघांमधे अर्ज भरण्यावरून ताणाताण झाली होती. मात्र अंतिम टप्प्यात सचिन गिलबिले आणि सुजाता तापकीर यांनी प्रभाग आठमधील दोन जागांसाठी भाजपाकडून अर्ज भरला. अर्ज माघारीच्या दिवशी गिलबिले यांनी स्वताच्या पत्नि चैत्राली गिलबिले यांचा अर्ज माघारी घेत सुजाता तापकीर यांना संधी दिली. याचबरोबर माजी नगरसेविका प्रमिला रहाणे यांनी अर्ज माघारी घेतला. यामुळे तापकीर यांची आता विजयाची घोषणेची औपचारिकता बाकी आहे..दुसरीकडे प्रभाग दोनमध्ये भाजपचे उमेदवार रामचंद्र भोसले आणि त्याचे विरोधत राष्ट्रवाीचे उमेदवार सागर भोसले दोघेही सख्खे चुलत भाऊ आहेत. दोघांनीही उपनगराध्यक्ष पद भोगले. यामधे रामचंद्र भोसले यापूर्वी चारवेळा तर सागर भोसले एक वेळा नगरसेवक राहिले. दोघांनाही बिनविरोध होण्याची संधी होती. मात्र माघार कोणीच घेणार नसल्यााने निवडणूक होत आहे. रामचंद्र भोसले यांच्यासाठी संतोष भोसले आणि सय्यद निस्सार यांनी उमेदवारी अर्ज मागे घेतल्याने भोसले बंधूमध्ये लढत होणार आहे. दोघांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे..Sangli News: अजित पवार आणि शरद पवार गट आमने-सामने; आष्ट्यातील रणधुमाळीत भाजपचा उमेदवार ठरविणं कठीण!.याचबरोबर प्रभाग एकमध्ये दोन जागांसाठी माजी नगरसेवक आदित्य घुंडरे आणि त्यांच्या पत्नि ऋतुजा घुंडरे दोघेही सेनेकडून निवडणूक लढत आहेत. मागील पंचवार्षिकमध्ये आदित्य घुंडरे यांनी सेनेकडून निवडणूक लढवित नगरसेवक झाले होते. यंदा त्यांना भाजपाकडून उमेदवारीची दाट शक्यता होती. ऐनवेळी त्यांचे दोर कापल्याने सेनेकडून पतिपत्निंना लढावे लागत आहेत. तर मागील पंचवार्षिकमध्ये केवळ सदतिस मतांच्या फरकाने निवडून आलेल्या वैजयंता उमरगेकर भाजपाच्या तिकिटावर उभे राहून आपले नशिब आजमावत असल्याचे चित्र आहे. मागील पंचवार्षिकमध्ये उमरगेकर या लोकमतातून नगराध्यक्ष झाल्या होत्या..याशिवाय प्रमुख पदाधिका-यांच्या लढतीकडे लक्ष प्रभाग तिन सर्वसाधारण खुला गट ः योगेंद्र कु-हाडे (राष्ट्रवादी) वि. सोमनाथ कु-हाडे (भाजपा)प्रभाग सात ,महिला सर्वसाधारण खुला गट ः अरूणा घुंडरे (सेना) वि. ज्योती चिताळकर (भाजपा) प्रभाग आठ सर्वसाधारण खुला गट ः सचिन गिलबिले (भाजपा) वि. भागवत आवटे (राष्ट्रवादी), प्रसाद कवडे (शिवसेना)प्रभाग नऊ सर्वसाधारण खुला गट ः दिनेश घुले (भाजपा) वि. पांडुरंग वहिले ( राष्ट्रवादी).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.