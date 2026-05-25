Pune District: माउलींच्या दर्शनाचा मार्ग खडतर; आळंदीत अतिक्रमण, बेशिस्त पार्किंगमुळे भाविकांची कोंडी

आळंदी : एकीकडे पोलिसांनी लावलेले निरुपयोगी बॅरिकेट्स, दुसरीकडे दुकानांचे वाढते अतिक्रमण आणि त्यात रस्त्यावरच बेशिस्तपणे लावलेल्या दुचाकी, या सर्व अडथळ्यांची शर्यत पार करत भाविकांना माउलींच्या दर्शनासाठी वाट काढावी लागत आहे. प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या संजीवन समाधी मंदिराच्या महाद्वारापर्यंत पोहोचणेही आता जिकिरीचे झाले आहे. .मंदिराकडे जाणारा मुख्य मार्गच अतिक्रमणाच्या विळख्यात सापडला आहे. पहाटेपासून रात्री उशिरापर्यंत येथे दुचाकींची प्रचंड गर्दी असते. विशेष म्हणजे, मंदिर परिसरात वाहने येऊ नयेत यासाठी देवस्थानने पोलिसांच्या सूचनेनुसार तब्बल ३२ लाख रुपये खर्च करून दगडी पायऱ्या बांधल्या होत्या. मात्र, याच पायऱ्यांवर आता दुचाकीस्वार थेट वाहने उभी करत आहेत.त्यातच पोलिसांनी लावलेले बॅरिकेट्स वर्षानुवर्षे तसेच पडून असून, या बॅरिकेड्सच्या आडोशाला वाहने उभी केली जात असल्याने भाविकांना पायऱ्यांवरून चालण्यासाठीही जागा मिळत नाही..यामुळे, ज्या उद्देशाने पायऱ्या बांधल्या तोच उद्देश फसल्याचे दिसते. भाविकांना सुरक्षित आणि सुलभ दर्शन घेता यावे, यासाठी महाद्वारातील बॅरिकेट्स हटवून बेशिस्त दुचाकीस्वारांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. किमान माउलींच्या मंदिराकडे जाण्यासाठी पुरेसा रस्ता उपलब्ध करून देण्याची मागणी भाविकांनी केली आहे..नगर परिषदेचे दुर्लक्षखासगी महाविद्यालयाच्या परिसरात हातगाड्यांनी रस्ता व्यापला आहे.वडगाव रस्त्याकडे जाणाऱ्या भैरवनाथ चौकात दुकानांचे अतिक्रमणमरकळ रस्त्यावर पदपथांवर जागाच शिल्लक नसल्याने पादचाऱ्यांची गैरसोयनगर परिषद चौक ते महाद्वारापर्यंतच्या रस्त्यावर पथारीवाले आणि पेढे विक्रेत्यांचे अतिक्रमण वाढले आहे..नगर परिषदेकडून कारवाईचा फार्स?आळंदी नगर परिषदेने नुकताच अतिक्रमण कारवाईचा देखावा केल्याचा आरोप नागरिक करत आहेत. शहरातील मुख्य रस्त्यांवर अतिक्रमणाची समस्या गंभीर बनली आहे, मात्र त्याकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केले जात आहे.