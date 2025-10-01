पुणे

Alandi News : आळंदीत संत ज्ञानेश्वर महाराज संस्थान समितीवर राज्यातील पहिली 'महिला तक्रार निवारण समिती' स्थापन

महाराष्ट्रात प्रथमच एखाद्या देवस्थानवर महिला लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायदा २०१३ अंतर्गत महिला तक्रार निवारण समिती (विशाखा समिती) स्थापन करण्यात आली.
आळंदी - संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज संस्थान समितीच्या विश्वस्त अॅड. डॉ. रोहिणी पवार यांनी पुढाकार घेत देवस्थानवर महिला लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायदा २०१३ अंतर्गत महिला तक्रार निवारण समिती (विशाखा समिती) स्थापन करण्यात आली आहे.

