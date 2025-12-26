Police Success Story : आळंदीच्या महिला पोलिस रेश्मा शितोळेंनी दिल्लीतील राष्ट्रीय नेमबाजीत जिंकले सुवर्ण; महाराष्ट्र पोलिसांची शान वाढवणारी कामगिरी!

आळंदी : वर्षाभरपूर्वी पतीचे अपघाती निधन झाले. आणि कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला.सगळे संपले.आपण आता उद्धवस्त झालो असे वारंवार वाटे. मुलांचा सांभाळ करून नोकरीची जबाबदारी.मात्र सोबतच्या सहकाऱ्यांनी मला पुन्हा खेळण्यासाठी भाग पाडले. आणि खेळापासून पूर्ण विश्रांती घेतली तरी दिल्ली येथील राष्ट्रीय नेमबाज स्पर्धेत सुवर्णं पदक मिळवले..ही किमया साधली पिंपरी चिंचवड पोलीस मुख्यालयातील नियंत्रण कक्षातील पोलीस हवालदार रेश्मा शितोळे (धावडे ) यांनी. नुकतेच 11 डिसेंबर ते 18 डिसेंबर दरम्यान दिल्लीतील कार्रनिशिंग शूटिंग रेंज तुगलकाबाद येथे झालेल्या 68 व्या ओपन राष्ट्रीय नेमबाज स्पर्धेत रेश्मा शितोळें(धावडे ) यांनी 0.22 बोर फ्री पिस्टल 50 मीटर स्पर्धा प्रकारामध्ये सुवर्णं पदक मिळवले. देशभरातून अनेक खेळाडू आलेले. .Pune Water Issue : वारजे मुख्य जलवाहिनीत गळती; चांदणी चौक, बाणेर-बालेवाडी परिसराचा पाणीपुरवठा विस्कळीत!.पन मनावरील दुःखाचे दडपण काही काळ बाजूला ठेवून निष्ठाने खेळाला स्मरून खेळ केला आणि विजयापर्यंत गेल्या. आणि त्यांच्यावर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे. पोलीस आयुक्त विनय चोबे यांनी रेश्मा यांचा मुख्यालयात खास सन्मान केला. आणि खेळासाठी मदतीचे आश्वासन दिले. भोसरी (पिंपरी चिंचवड) मध्ये राहणाऱ्या रेश्मा शितोळे 2007 पासून पोलीस खात्यात भरती झाल्या. त्यांनर सुरवाती पासून खेळाची आवड असल्याने सन.2009 पासून पोलीस खात्यात काम करणाऱ्या रेश्मा शितोळें काम करत स्पर्धेतही सहभाग घेत. विविध ठिकाणी शूटिंग स्पर्धेत चमक दाखवली. राष्ट्रीय स्पर्धेत भाग घेऊन चांगली कामगिरी करावी म्हणून पतीने सहा लाखाचे वेपन त्यांना दिले. मात्र ही भेट त्यांची शेवटचीच होती. कारण अवघ्या चार दिवसांनी खरे तर 2024 मद्ये पावसाळी ट्रेक आणि वर्षा सहलीचा आनंद घेताना रेश्मा यांच्या पतीचा अपघाती मृत्यू झालेला. दुःखाचा आणि जबाबदारीचा डोंगर कोसळला. आता आपला खेळ संपला असे नेहमी वाटे..निराशेने ग्रस्त झाल्या. पण सहकाऱ्यांनी धीर दिला. त्यांच्या बालेवाडी मैदानातील प्रशिक्षक शेहजाद मिर्झा यांनी दिलेले प्रशिक्षण यामुळे खेळासाठी पुन्हा उभारी घेतली आणि दिल्ली तील राष्ट्रीय स्पर्धात सुवर्णं पदक मिळवले. याबाबत रेशमा शितोळे (धावडे) यांनी काहीसे सद्गदित होऊन सांगितले, दिल्लीतील राष्ट्रीय यशाचे श्रेय हे सर्वस्वी दिवंगत पती स्वप्नील धावडे यांना अर्पण. तसेच ऐन दुःखाच्या काळात उभारी देणारे सहकारी, वरिष्ठ, प्रशिक्षक शेहजाद मिर्झा यांचे मनस्वी आभार मला सातत्याने साथ दिली. आधार दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.