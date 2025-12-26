पुणे

Police Success Story : आळंदीच्या महिला पोलिस रेश्मा शितोळेंनी दिल्लीतील राष्ट्रीय नेमबाजीत जिंकले सुवर्ण; महाराष्ट्र पोलिसांची शान वाढवणारी कामगिरी!

Alandi Woman Police Gold Medal : आळंदी येथील महिला पोलीस हवालदार रेश्मा शितोळे यांनी वैयक्तिक दुःखावर मात करत राष्ट्रीय नेमबाजी स्पर्धेत सुवर्णपदक पटकावले. त्यांच्या या यशामुळे पिंपरी चिंचवड पोलीस दलाचा गौरव वाढला असून सर्व स्तरातून कौतुक होत आहे.
विलास काटे
आळंदी : वर्षाभरपूर्वी पतीचे अपघाती निधन झाले. आणि कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला.सगळे संपले.आपण आता उद्धवस्त झालो असे वारंवार वाटे. मुलांचा सांभाळ करून नोकरीची जबाबदारी.मात्र सोबतच्या सहकाऱ्यांनी मला पुन्हा खेळण्यासाठी भाग पाडले. आणि खेळापासून पूर्ण विश्रांती घेतली तरी दिल्ली येथील राष्ट्रीय नेमबाज स्पर्धेत सुवर्णं पदक मिळवले.

