पुणे

Electric Shock Death : आळेफाटा परिसरात महावितरणचा निष्काळजीपणा! बोरी खुर्द येथे डीपीमुळे विजेचा धक्का लागून ४५ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू

Man Dies of Electrocution While Starting Motor in Bori Khurd : आळेफाटा परिसरातील बोरी खुर्द येथे डीपीला हात लागून ४५ वर्षीय सुभाष विष्णू शिंदे या शेतकऱ्याचा विजेचा धक्का लागून मृत्यू झाला असून, महावितरणने धोकादायक डीपींची त्वरित दुरुस्ती करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
Man Dies After Touching DP While Starting Motor

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

राजेंश कणसे

आळेफाटा : बोरी खुर्द या ठिकाणी एका ४५ वर्षीय तरूणाचा विजेचा धक्का लागुन मृत्यू झाल्याची घटना गुरुवारी सकाळी पावणे आठ वाजण्याच्या सुमारास घडली. याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार बोरी खुर्द येथील सुभाष विष्णु शिंदे (वय ४५) हे गुरुवारी सकाळी ७ वाजून ४५ वाजण्याच्या सुमारास मोटर चालू करण्यासाठी गेलेले असताना त्या ठिकाणी असलेल्या डीपीला हात लावल्यानंतर त्यांना करंट लागल्याने त्यांचा मृत्यू झाला.

