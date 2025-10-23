Electric Shock Death : आळेफाटा परिसरात महावितरणचा निष्काळजीपणा! बोरी खुर्द येथे डीपीमुळे विजेचा धक्का लागून ४५ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू

राजेंश कणसेआळेफाटा : बोरी खुर्द या ठिकाणी एका ४५ वर्षीय तरूणाचा विजेचा धक्का लागुन मृत्यू झाल्याची घटना गुरुवारी सकाळी पावणे आठ वाजण्याच्या सुमारास घडली. याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार बोरी खुर्द येथील सुभाष विष्णु शिंदे (वय ४५) हे गुरुवारी सकाळी ७ वाजून ४५ वाजण्याच्या सुमारास मोटर चालू करण्यासाठी गेलेले असताना त्या ठिकाणी असलेल्या डीपीला हात लावल्यानंतर त्यांना करंट लागल्याने त्यांचा मृत्यू झाला..Crime: वहिनी मध्यरात्री खोलीत शिरली, आतून दरवाजा बंद केला, नंतर झोपलेल्या दिराचे गुप्तांग कापले अन्...; कारण काय?.त्यांना पुढील उपचारासाठी आळेफाटा या ठिकाणी खाजगी दवाखान्यात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले होते परंतु डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले . घटनास्थळी आळेफाटा पोलीस स्टेशनचे पोलीसांनी भेट देऊन पंचनामा केला असून तपास पोलीस निरीक्षक विश्वास जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली राजेंद्र हिले हे करत आहेत..दरम्यान महावितरण कंपनीने याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज असून आळेफाटा परिसरातील ज्या डीपी आहेत त्यांची अवस्था अतिशय दयनी झालेली असून त्या डिप्यांची लवकरात लवकर दुरुस्ती करावी अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.