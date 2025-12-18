पुणे

Pune Nashik Highway : पुणे-नाशिक महामार्गावर आळेफाट्याजवळ कचऱ्याचा विळखा; स्थानिक त्रस्त; आरोग्याच्या समस्यांचा धोका!

Pune Nashik Road Garbage : पुणे-नाशिक महामार्गावर आळेफाट्याजवळ बेजवाबदार नागरिकांनी प्लास्टिक व घनकचरा टाकल्यामुळे परिसरात दरुगधी व आरोग्याचा धोका निर्माण झाला आहे. स्थानिक ग्रामपंचायतींनी CCTV बसवून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
आळेफाटा : पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावर असलेल्या बायपास जवळ रस्त्याच्याकडेला बेजवाबदार नागरिक मोठ्या प्रमाणात प्लॅस्टिक पिशव्यासह घनकचरा टाकत असल्याने दुर्गंधी पसरली आहे. त्याचा परिणाम म्हणून महामार्गावर सर्वत्र दरुगधी, घाणीचे साम्राज्य आणि अनारोग्याचा धोका निर्माण झाला आहे. कचऱ्याच्या दुर्गंधीतून बहुतांश वाहनचालकांना नाकाला हात लावूनच या ठिकाणाहुन‌ जावे लागत आहे.

