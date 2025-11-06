Pune Crime : आळेफाटा पोलिसांची मोठी कामगिरी; आंतरजिल्हा घरफोडी टोळीचे दोघे अटकेत, ८.५ लाखांचा मुद्देमाल जप्त

राजेश कणसेआळेफाटा : आळेफाटा पोलिसांनी घरफोडी चोरीचे गुन्हे करणाऱ्या आंतरजिल्हा टोळीतील दोघांना अटक करून एकूण ०५ गुन्हे उघडकीस आणून सुमारे ८ लाख ५० हजार रुपयांचा मुद्देमाल केला हस्तगत केला. .याबाबत आळेफाटा पोलीसांकडुन आलेल्या माहितीनुसार दि.९ ऑक्टोबर रोजी मंगरूळ (ता.जुन्नर) येथील विक्रम महादू डेरे हे काही कामाच्या निमित्ताने दुपारी बाहेर गेले असता कोणीतरी अज्ञात व्यक्तीने त्यांचे राहते घराचे दरवाजाचे कुलूप तोडून दरवाजावाटे आत प्रवेश करत घरातील कपाटात असलेले १ लाख ७५ हजार रुपये किंमतीचे सोन्याचे दागिने चोरून नेले होते याबाबतीतची फिर्याद त्यांनी आळेफाटा पोलीस स्टेशनमध्ये नोंदवली होती..Nilesh Ghaywal Crime : नीलेश घायवळ टोळीवर आणखी एक ‘मकोका’; कोथरूडमधील हल्ला प्रकरणात १७ जणांवर कारवाई.सदरच्या चोरीचे गुन्हे उघडकीस आणण्याचे अनुषंगाने गुन्हयांचा समांतर तपास स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाकडून सुरू केल्यानंतर पोलीस स्टेशन हद्दीत अनेक ठिकाणी अशाच प्रकारे चोरी झाल्याचे निदर्शनास आल्याचे दिसून आले व सर्व चो-या या बंद घरांमध्ये दिवसा झालेल्याची दिसून आले व हि गुन्हे पद्धत एक सारखीच होती. पोलिसांनी सुमारे १०० किमी पर्यंत सीसीटीव्ही फुटेज तपासणेवेळी त्यांना सर्व गुन्हयामध्ये एका काळे रंगाचे मोटार सायकलवरील दोन संशयितांचा सहभाग असल्याचे निष्पन्न निघाले. तसेच प्रत्येक घटनास्थळावरून संशयित मोटार सायकल ही अहिल्यानगर बाजूकडे गेली होती..संशयित मोटार सायकलचा व आरोपीचा स्था.गु.शा. व आळेफाटा पो स्टे कडील तपास पथक एकत्रित शोध घेत असताना पथकास गोपनीय बातमीदाराकडून माहिती मिळाली की, गुन्हयातील संशयित मोटार सायकल ही यूनिकॉर्न मोटार सायकाल असून ती रेकॉर्डवरील गुन्हेगार मोहन भिकाजी भोसले, किशोर हापूस भोसले दोघे रा. कासाटी, आष्टी, जि बीड हे वापरत असून त्यांनी सदरचा गुन्हा केला असल्याचे सांगितले.तपास पथक हे आरोपीचा शोध घेत असताना दोन्ही आरोपी आळेफाटा परिसरात येणार असल्याची माहिती मिळाल्याने, आळेफाटा परिसरात पथकाने सापळा रचून आरोपी १) मोहन भिकाजी भोसले वय २० वर्षे, २) किशोर हापूस भोसले वय २० वर्ष, दोघे रा. कासाटी, आष्टी, जि बीड यास यूनिकॉर्न मोटार सायकलसह ताब्यात घेण्यात आले आहे. त्यांचे कडे चौकशी केली असता, त्यांनी सदरचा गुन्हा केला असल्याचे निष्पन्न झाले असून त्यांना अधिक विश्वासात घेवून सखोल चौकशी केली असता त्यांनी गुन्हा केल्याचे कबूल केल्यानंतर त्यांच्याकडुन ७ तोळे वजनाचे सोन्याचे दागिने, १८० ग्रॅम वजनाचे चांदीचे मुकुट, रोख रक्कम, मोटार सवाकल असा एकूण सुमारे ८ लाख ५० हजार रूपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त करणेत आलेला असून या दोन्हीही आरोपी हे न्यायालयीन कोठडी मध्ये आहेत..सदरची कामगिरी पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक संदीप सिंह गिल्ल , अप्पर पोलीस अधीक्षक रमेश चोपडे उपविभागीय पोलीस अधिकारी धनंजय पाटील, उपविभागीय पोलीस अधिकारी अमोल मांडवे यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक अविनाश शिळीमकर, आळेफाटा पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक विश्वास जाधव, सर पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक श्रीकांत कंकाळ, नारायणगाव पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक प्रवीण सपांगे, महादेव शेलार,अमित पाटील, विक्रम तापकीर, दीपक साबळे, हेमंत विरोळे, संदीप बारे, अक्षय नवले, निलेश सुपेकर,सतीष टाव्हरे, अमित माळुंजे, विनोद गायकवाड, पंकज पारखे, नवीन आरगडे, गणेश जगताप, ओंकार खुणे यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.