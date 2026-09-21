पुणे

pomegranate price: शेतकऱ्यांसाठी गुड न्यूज! आळेफाटा बाजारात डाळिंबाच्या २० किलो क्रेटला ६ हजारांचा भाव

Pomegranate Prices Stay Strong At Alephata Market In Junnar: आळेफाटा उपबाजारात डाळिंबाला विक्रमी दर; २० किलोच्या क्रेटला तब्बल ६ हजारांचा भाव, स्थिर बाजारभावामुळे शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर समाधान
Junnar Pomegranate Market Rates Farmers Get 6000 Rupees For 20 Kg Crate At Alephata Agricultural Produce Market

Junnar Pomegranate Market Rates Farmers Get 6000 Rupees For 20 Kg Crate At Alephata Agricultural Produce Market

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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राजेश कणसे

आळेफाटा: बाजार समितीत सोमवार दि.२१ रोजी डाळींबाच्या २० किलोच्या एका क्रेटला मिळाला ६ हजार रुपयांचा भाव मिळाला आहे. अशी माहिती सभापती संजय काळे, उपसभापती निवृत्ती काळे, संचालक प्रितम काळे,सचिव रुपेश कवडे, व्यवस्थापक सतीष म्हस्करे यांनी दिली.

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