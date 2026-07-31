Pune News: आळेफाटा येथील जिल्हा परीषदेच्या शाळेजवळ अज्ञात व्यक्ती रात्रीच्या वेळी कचरा टाकणा-यांवर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी

राजेश कणसे आळेफाटा (ता.जुन्नर) येथील जिल्हा परिषदेची प्राथमिक शाळा पिंपळगाव जोगा कालव्याच्या कडेला असुन या ठिकाणी दररोज रात्री अज्ञात व्यक्ती कचरा टाकत असल्याने या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर दुर्गर्धी सुटुन कचरा कुंडीचे स्वरूप आल्याचे दिसुन येत आहे..आळेफाटा या ठिकाणी मोठी बाजारपेठ असुन येथील काही नागरीक रात्रीच्या वेळी कालव्याच्या कडेला तसेच कालव्यातही टाकत असुन ग्रामपंचायत हद्दीतील सगळा कचरा गोळा करण्यासाठी ग्रामपंचायतीची स्वतंत्र यंत्रणा (घंटागाडीची)सोय असताना देखील या ठिकाणी कचरा टाकला जात असल्याने सगळीकडे कचराच दिसत आहे..Tourism: मध्य प्रदेश फिरायला जाणार असाल तर ही बातमी महत्त्वाची; पर्यटन क्षेत्रात होणार मोठे बदल; होमस्टे, जंगल सफारी आणि बरंच काही.. .तसेच ज्या ठिकाणी हा कचरा साचत आहे त्याच्या काही फुटांच्या अंतरावर शिवछत्रपती विद्यालय व जिल्हा परीषदेची प्राथमिक शाळा असुन या शाळेत इयत्ता पहिली ते दहावी पर्यंतचे जवळपास सहाशे ते सातशे विद्यार्थी शिक्षण घेत असुन या कच-याचा ढीगा यामध्ये प्लॅस्टीक,शिळे अन्न कुजलेल्या अवस्थेत पडलेले असुन या ठिकाणी घाण वास येत असुन यांचा त्रास या ठिकाणी येत असलेल्या मुलांना होत असुन आरोग्यास धोका निर्माण झाला आहे.सध्या पावसाळा सुरू झाला असुन या शाळेत प्रवेश करत असताना विद्यार्थ्यांना दररोज नाकाला रूमाल लावुनच प्रवेश करावा लागतो आहे..Spain Crisis : हे झॉम्बी नाहीत तर माणसं... फोटो हादरवणारे! समुद्रातून पोहत लोक स्पेनमध्ये का पोहोचले? मोरोक्कोतून का उडाली झुंबड?.येथील ग्रामपंचायतीच्या वतीने या ठिकाणी कचरा टाकू नये असा सुचनाफलक देखील कचरा टाकू नका असा लावलेला असताना देखील या ठिकाणी कचरा टाकण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतच चाललेले दिसुन येत आहे.सध्या पावसाला सुरुवात झाली असुन पावसाचे पाणी या कच-यात साचत असल्याने हा कचरा सडु लागल्याने या परीसरात रोगराईचे प्रमाण वाढणार आहे तसेच जे नागरीक कचरा टाकत आहेत त्यांच्यावर ग्रामपंचायतीने कडक कारवाई करावी अशी मागणी विघ्नहर सहकारी साखर कारखाण्याचे संचालक सुरेश गडगे यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.