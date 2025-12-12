Shikrapur News : या गावातील सर्व सदस्यांना सरपंच-उपसरपंचपदाची संधी

शिक्रापूर - केंदूर (ता. शिरूर) येथील ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदी अलका सुदाम पऱ्हाड यांची, तर उपसरपंचपदी सुषमा अशोक पऱ्हाड यांची बिनविरोध निवड झाली. गेल्या पाच वर्षात येथील ग्रामपंचायतीतील सर्व १७ सदस्यांना सरपंच वा उपसरपंचपदावर काम करण्याची संधी मिळाली असून, अशी संधी देणारे शिरूर तालुक्यातील हे एकमेव गाव ठरले. .केंदूर ग्रामपंचायत २५ जानेवारी २०२१ ला अस्तित्वात आल्यानंतर सुवर्णा सतीश थिटे, सुनील थिटे, अविनाश साकोरे, सूर्यकांत थिटे, अमोल थिटे, प्रमोद पऱ्हाड, मंगल साकोरे व अलका सुदाम पऱ्हाड अशा एकूण आठ सदस्यांना अनुक्रमे सरपंचपदाची, तर भरत साकोरे, जयश्री सुक्रे (दिवंगत), योगिता थिटे, विठ्ठल ताथवडे, ज्योती गावडे, शालन भोसुरे, मंगेश भालेकर, कल्पना थिटे आणि सुषमा पऱ्हाड आदी नऊ सदस्यांना अनुक्रमे उपसरपंचपदाची संधी देण्यात आली आहे..अशाच पद्धतीने गावातील विकास सोसायटीतही सर्वांना समान संधीचे तत्त्व अवलंबून गावातील राजकीय एकोपा कायम ठेवण्याचा प्रयत्न झाला. जिल्हा परिषद- पंचायत समिती निवडणुकीतही या निवडीचा गावहिताच्या दृष्टीने परिणाम साधला जाईल, असा गावकारभाऱ्यांचा होरा असून, २५ जानेवारी २०२६ला मुदत संपणाऱ्या येथील ग्रामपंचायत निवडणुकीवर आणि लोकमतातून सरपंच निवडणुकीवरही वरील निवडीचे सकारात्मक परिणाम गावकारभाऱ्यांना अपेक्षित आहेत..तालुका- जिल्हा व राज्याच्या राजकारणात सक्रिय असलेल्या आपल्या गावात राजकीय एकोपा कायम राहावा म्हणून, ग्रामपंचायतीतील सर्वांना समान संधीचा फॉर्म्युला गावातील सर्वपक्षीय नेते- पदाधिकाऱ्यांनी पाच वर्षांपूर्वी घेतला व तो पूर्ण केलेले शिरूर तालुक्यातील हे एकमेव गाव ठरले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.