Pune News: देशातील सर्व अनियंत्रित धावपट्टी आता ‘रडारवर’; हवाई वाहतूक मंत्रालय व ‘डीजीसीए’ करणार तपासणी!

पुणे: बारामती विमान अपघातात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा मृत्यू झाला. याची गंभीर दखल घेत हवाई वाहतूक मंत्रालय व नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय 'डीजीसीए'ने देशातील सर्व अनियंत्रित धावपट्टीची तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही तपासणी संबंधित राज्यासोबत एकत्रितपणे केली जाणार आहे. महाराष्ट्रात अशा प्रकारच्या १५ धावपट्टींचा समावेश आहे. देशात सुमारे ४०० धावपट्टी या अनियंत्रित आहेत.

देशातील हवाई वाहतूक सुरक्षा अधिक कडक करण्यासाठी केंद्र सरकारने हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. भारतातील सुमारे ४०० अनियंत्रित धावपट्ट्यांची आता सखोल तपासणी केली जाणार असून, त्यांना नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय आणि संबंधित राज्य सरकारांच्या संयुक्त नियंत्रणाखाली आणण्याचा प्रयत्न असणार आहे. राज्यामध्ये सध्या १५ विमानतळाच्या धावपट्ट्या या अनियंत्रित आहेत. यात बारामती, कराड व चंद्रपूर (मोरवा) या तीन मुख्य अनियंत्रित धावपट्ट्यांचा समावेश आहे. 

तसेच नांदेड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, धुळे, कल्याणसह एकूण १५ धावपट्टी विनापरवाना किंवा त्या धावपट्ट्यांवर सध्या 'एअर ट्रॅफिक कंट्रोल'ची सुविधा उपलब्ध नाही. सध्या अनेक 'ब' आणि 'अ' श्रेणीतील विमानतळाचे व्यवस्थापन स्थानिक फ्लाइंग क्लबच्या माध्यमातून सुरु आहे. मात्र, वाढती विमान वाहतूक आणि सुरक्षेची गरज पाहता, या ठिकाणच्या सुरक्षा मानकांचे आधुनिकीकरण करणे अनिवार्य झाले आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे अशा धावपट्ट्यांवर आता अधिकृत नियंत्रण येणार असून, त्यामुळे अपघातांचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होणार आहे.

अनियंत्रित धावपट्टी म्हणजे काय?अनियंत्रित धावपट्टीवर विमानतळाप्रमाणे 'एअर ट्रॅफिक कंट्रोल' टॉवर नसतो. म्हणजेच, वैमानिकाला विमान उतरवण्यासाठी किंवा उड्डाण करण्यासाठी जमिनीवरून कोणाकडूनही 'क्लिअरन्स' किंवा परवानगी घेण्याची गरज नाही.अशा ठिकाणी विमानाचे उड्डाण आणि लँडिंग पूर्णपणे वैमानिकाच्या कौशल्यावर अवलंबून असते. वैमानिक रेडिओवर स्वतःच्या स्थानाची माहिती देतो, जेणेकरून आसपासच्या इतर विमानांना त्याची माहिती मिळेल.

या ठिकाणी रडार किंवा अत्याधुनिक सिग्नल यंत्रणा नसतात. फक्त विंडसॉक (वाऱ्याची दिशा दाखवणारे साधन) आणि धावपट्टीवरील खुणांच्या आधारे विमानाचे परिचालन होते.अशा धावपट्ट्यांचा वापर प्रामुख्याने छोटी खासगी विमाने, शेतीसाठीची फवारणी विमाने, प्रशिक्षणाचे काम करणारे फ्लाइंग क्लब किंवा आपत्कालीन स्थितीत केला जातो.

वाढती विमान वाहतूक आणि सुरक्षेची गरज लक्षात घेता, धावपट्टीवर आवश्यक ते नेव्हिगेशनल एड असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. अनियंत्रित धावपट्टी नियंत्रित झाल्यास याचा फार मोठा फायदा देशातील हवाई वाहतूक क्षेत्राला होईल.- संजय लाझर, हवाई वाहतूक तज्ज्ञ, पुणे