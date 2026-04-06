Marathi Folk Artist Death : लोककलेचा बुलंद आवाज हरपला! ज्येष्ठ कलावंत अमन तांबे पुणेकर यांचे निधन; औरंगजेबाची 'ती' भूमिका ठरली होती अजरामर

पुणे : ज्येष्ठ लोकनाट्य कलावंत अमन तांबे पुणेकर (वय ६६) यांचे अल्पशा आजाराने निधन (Aman Tambe Death Pune) झाले. त्यांच्या पश्चात पत्नी, दोन मुले, एक विवाहित मुलगी असा परिवार आहे..पुण्यातील आर्यभूषण थिएटरचे संचालक म्हणून त्यांनी काम पाहिले आहे. अमन तांबे पुणेकर सह सरस्वतीबाई कोल्हापूरकर या नावाने त्यांचा तमाशा फड होता. पाच तोफांची सलामी, आईचं काळीज, दख्खनचा मराठा, ही त्यांची गाजलेली वगनाट्ये आहेत. त्यांची संताजी घोरपडे वगनाट्यातील औरंगजेबाची भूमिका खूपच गाजली होती..त्यांनी विविध चित्रपटात व टीव्ही मालिकांमध्येही काम केले आहे. उत्तम प्रकारचे गायक व सोंगाड्या म्हणून ते नावारूपास आले होते. गेली पन्नास वर्षे त्यांनी लोककलेच्या माध्यमातून रसिकांची सेवा केली. अखिल भारतीय चित्रपट महामंडळ, शाहीर पठ्ठे बापूराव प्रतिष्ठान यासारख्या अनेक संस्थांनी त्यांना पुरस्काराने सन्मानित केले आहे..भवानी पेठ येथील कब्रस्तानमध्ये त्यांच्या पार्थिवाचा दफनविधी केला. त्यांचे चिरंजीव व लोकनाट्य कलावंत राहिल तांबे यांनी अंतिम संस्कार केले. यावेळी माजी राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांच्यासह राजकीय व लोककला क्षेत्रातील अनेक कलावंत उपस्थित होते.