Amazon Container Accident: चालकाला डुलकी लागल्याने ॲमेझॉनचा कंटेनर महामार्गावरील खड्ड्यात पलटी; मोठे नुकसान, मोठी दुर्घटना टळली

नारायणगाव : चालकाला डुलकी लागली आणि ॲमेझॉन कंपनीचा माल वाहतूक करणारा कंटेनर महामार्गाच्या कडेला सुमारे पाच ते सहा फूट खड्ड्यात पलटी झाला. अपघातात चालक किरकोळ जखमी झाला. मात्र कंटेनर व साहित्याचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. सुदैवाने मोठी दुर्घटना टळली. ही घटना आज पहाटे साडेचार वाजण्याच्या सुमारास येथील पुणे नाशिक महामार्ग बाह्यवळण रस्त्यावर झाली..चालक राकेश कुमार( वय 45, राहणार दिल्ली) हे कंटेनर घेऊन नाशिक कडून पुण्याच्या दिशेने जात होते. आज पहाटे साडेचार वाजण्याच्या सुमारास त्यांना झोप अनावर झाली.डुलकी आल्याने वाहनाचे नियंत्रण सुटून कंटेनर महामार्गाच्या डाव्या बाजूला सुमारे पाच ते सहा फुट खड्ड्यात पलटी झाला. आज सकाळी नारायणगाव पोलिसांनी दोन क्रेनच्या सहाय्याने कंटेनर खड्ड्यातून बाहेर काढला..चालकाचा चालकाचा हलगर्जीपणा अपघातास निमंत्रण: वास्तविक लांब पल्याच्या वाहनांमध्ये दोन चालक असतात. नाशिक येथून निघालेल्या या कंटेनर मध्ये एकच चालक होता. मंगळवारी दुपारी दीड वाजण्याच्या सुमारास येथील पुणे नाशिक महामार्गावर पिकअप जीपची धडक बसून सहा मेंढ्या ठार झाल्या. या वेळी पिकअप चालक साहिल भुजबळ हा मद्यधुंद असल्याचे रक्त तपासणी अहवालातून निष्पन्न झाले. हे दोन्ही अपघात चालकाच्या हलगर्जीपणामुळे झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.