पुणे

Amazon Container Accident: चालकाला डुलकी लागल्याने ॲमेझॉनचा कंटेनर महामार्गावरील खड्ड्यात पलटी; मोठे नुकसान, मोठी दुर्घटना टळली

चालकाला डुलकी लागल्याने ॲमेझॉनचा कंटेनर महामार्गावरील खड्ड्यात पलटी; चालक किरकोळ जखमी, मात्र मालाचे मोठे नुकसान टळली मोठी दुर्घटना
An Amazon goods container overturned into a roadside ditch on the Pune–Nashik Highway near Narayangaon after the driver reportedly dozed off. The driver sustained minor injuries, while the vehicle and goods suffered major damage.

An Amazon goods container overturned into a roadside ditch on the Pune–Nashik Highway near Narayangaon after the driver reportedly dozed off. The driver sustained minor injuries, while the vehicle and goods suffered major damage.

Sakal

रवींद्र पाटे
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नारायणगाव : चालकाला डुलकी लागली आणि ॲमेझॉन कंपनीचा माल वाहतूक करणारा कंटेनर महामार्गाच्या कडेला सुमारे पाच ते सहा फूट खड्ड्यात पलटी झाला. अपघातात चालक किरकोळ जखमी झाला. मात्र कंटेनर व साहित्याचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. सुदैवाने मोठी दुर्घटना टळली. ही घटना आज पहाटे साडेचार वाजण्याच्या सुमारास येथील पुणे नाशिक महामार्ग बाह्यवळण रस्त्यावर झाली.

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