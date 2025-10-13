Pune Students: वसतिगृह पुनर्विकासाच्या निधीसाठी प्रस्ताव; विविध विभागाअंतर्गत राज्य सरकारकडून महापालिकेला निधी मिळणार

पुणे : महापालिकेच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वसतिगृहाचा पुनर्विकास करण्यासाठी आवश्यक निधीसाठीचा प्रस्ताव महापालिकेकडून राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. राज्य सरकारकडून विविध विभागाअंतर्गत हा निधी दिला जाणार आहे. त्यामुळे वसतिगृहाच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होणार असला, तरीही पुनर्विकासाचे काम सुरू होण्यास आणखी बराच विलंब होण्याची शक्यता आहे..राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून पुण्यात उच्च शिक्षणासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी महापालिकेने घोले रस्त्यावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वसतिगृहाची उभारणी केली होती. संबंधित इमारत जीर्ण झाली आहे. तसेच संबंधित वसतिगृहातील अस्वच्छतेमुळे डेंगीची लागण होऊन, दोन विद्यार्थ्यांचा दोन वर्षांपूर्वी मृत्यू झाला होता..या घटनेनंतर वसतिगृहातील स्वच्छतेसह पुनर्विकासाचा प्रश्न पुढे आला होता. तत्कालीन आयुक्त राजेंद्र भोसले यांनी वसतिगृहाची पाहणी करून तातडीच्या दुरुस्त्यांची कामे करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. तसेच संबंधित इमारत जुनी व जीर्ण झाल्याने वसतिगृहाच्या पुनर्विकास करण्यासंदर्भात प्रशासनास सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार, महापालिका प्रशासनाने इमारतीचा विकास आराखडा तयार केला होता, त्यास इस्टिमेट कमिटीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली होती..दरम्यान, वसतिगृहाचा पुनर्विकासाचे काम महापालिका व राज्य सरकार यांच्यातर्फे केले जाणार आहे. वसतिगृह उभारणीसाठी आवश्यक निधी महापालिका व राज्य सरकार खर्च करणार आहे. दरम्यान, निधीसाठीचा प्रस्ताव महापालिकेने राज्य सरकारकडे पाठविला होता. मात्र, राज्य सरकारने संबंधित प्रस्तावामध्ये त्रुटी काढून दुरुस्तीसह प्रस्ताव पाठविण्याच्या सूचना महापालिकेस केल्या होत्या..त्यानुसार, महापालिकेच्या भवन विभागाकडून संबंधित त्रुटी दुरुस्त करून अद्ययावत प्रस्ताव तीन दिवसांपूर्वी राज्य सरकारकडे पाठवला आहे. राज्य सरकारच्या समाज कल्याण विभागासह अन्य विभागांमार्फत महापालिकेस वसतिगृह उभारणीसाठी निधी दिला जाणार आहे. मात्र, राज्य सरकारकडून संबंधित प्रस्ताव मंजूर होऊन व निधी महापालिकेकडे येण्यास आणखी बराच विलंब होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे वसतिगृहाच्या पुनर्विकासाच्या कामाला देखील विलंब होण्याची चिन्हे आहेत..वसतिगृह पुनर्विकासाची वैशिष्ट्येवसतिगृहातील विद्यार्थी निवासाची सध्याची क्षमता ः ३५०नवीन रचनेनुसार विद्यार्थी निवासाची क्षमता ः ७००वसतिगृहासाठी होणारे बांधकाम ः दोन लाख चौरस फूटतळमजल्यावरील पार्किंग व्यवस्था ः पाच कार, २४८ दुचाकीतळमजल्यावर प्रशासन, सुरक्षा विभाग व कचरा व्यवस्थापनासाठी कार्यालयेपहिल्या व दहाव्या मजल्यावरील व्यवस्था ः भोजन कक्ष, स्वयंपाक खोल्या, अभ्यासिका, प्रथमोपचार कक्षदुसऱ्या ते आठव्या मजल्यापर्यंत विद्यार्थ्यांच्या निवासाची व्यवस्थाप्रत्येक मजल्यावर विद्यार्थ्यांसाठीच्या खोल्या ः १४दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठीही निवासाची स्वतंत्र व्यवस्था.Ahilyanagar Crime: १५ मंदिरे फोडणारी टोळी जेरबंद; अहिल्यानगरसह कोल्हापूरमधील स्थळांचा समावेश...महापालिकेकडून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वसतिगृहाचा पुनर्विकास केला जाणार आहे. मात्र त्यासाठी राज्य सरकारकडून निधी मिळणार आहे. निधी मिळण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारला पाठविला आहे. निधी प्राप्त झाल्यानंतर पुनर्विकासाच्या कामाला सुरवात होईल.- रोहिदास गव्हाणे, कार्यकारी अभियंता, भवन विभाग, महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.