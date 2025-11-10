Pune News : आंबेडकरी संघटनांचे मोहोळ यांच्या कार्यालयासमोर आंदोलन

पुणे - पुणे स्टेशनजवळील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवन विस्तारीकरण्याची जागा खासगी कंपनीला देण्याचा करार रद्द करण्याचे आश्वासन देऊन अडीच महिने झाले. पण यामध्ये काहीही झाले नसल्याने आंबेडकरवादी संघटनांनी आज (ता. १०) केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या कार्यालयासमोर आंदोलन केले..मालधक्क्याजवळ ८ हजार ९०० चौरस मीटर जागा स्मारकासाठी आरक्षित करण्यात आली होती. मात्र, ही जागा खासगी कंपनीला देण्यात आली. यानंतर भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक स्मारक समितीने पुण्यात मोठे आंदोलन सुरू केले होते..त्यावेळी केंद्रीय राज्यमंत्री मोहोळ यांनी आठ दिवसांत कंपनीसोबतचा करार रद्द केली जाईल असे सांगितले. तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी़ही मोहोळ यांच्या दूरध्वनीवरून संपर्क करत मागणी मान्य करण्याचे आश्वासन दिले होते..हे आश्वासन मिळून अडीच महिने उलटून गेले आहेत. तरीही खासगी कंपनीला जागा देण्याचा करार रद्द झालेला नाही, ही जागा स्मारकासाठी मिळालेली नाही. त्यामुळे आंबेडकरवादी संघटनांनी आज शिरोळ रस्त्यावरील मोहोळ यांच्या कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन केले. जर हा करार रद्द झाला नाही तर, पुढील काळात शहराच्या विविध भागात आंदोलने केले जातील असा इशारा दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.